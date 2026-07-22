Europljane čeka težak udar na novčanike? Stigla mračna prognoza: 'Pogledajte što rade Azijati'

Europa vjerojatno neće uspjeti ostvariti cilj da do početka zime napuni skladišta prirodnog plina na 80 posto kapaciteta, upozorio je izvršni direktor norveškog energetskog diva Equinora Anders Opedal, ističući da je tržište sve napetije zbog povećane potražnje iz Azije.

Razina plina u europskim skladištima trenutačno je znatno ispod petogodišnjeg prosjeka i među najnižima u posljednjih 15 godina, rekao je Opedal za Reuters nakon što je Equinor objavio najbolje tromjesečne rezultate od početka 2023. godine. "Ne mislimo da će Europa ove jeseni nužno uspjeti napuniti skladišta iznad 80 posto", rekao je Opedal.

Skladišta plina u Europi trenutačno su popunjena oko 54 posto, zbog čega će kontinent ove zime biti osjetljiviji na nagle promjene cijena nego prethodnih godina, upozorio je čelnik Equinora. Dodatni pritisak na europsko tržište stvara smanjena dostupnost ukapljenog prirodnog plina (LNG), budući da azijski kupci povlače veće količine isporuka koje su ranije bile namijenjene Europi. "Plin koji je trebao dolaziti iz Katara bio je namijenjen Aziji, što znači da LNG koji je početkom godine dolazio u Europu sada odlazi prema azijskim tržištima", rekao je Opedal.

Europa se posljednjih godina sve više oslanja na LNG kako bi nadomjestila pad isporuka ruskog plina kroz cjevovode, koje su postupno ukinute zbog rata u Ukrajini. Equinor procjenjuje da LNG čini oko 30 posto europskih potreba za uvozom plina.

Dodatni rizik predstavlja i poremećaj u pomorskom prometu povezan s ratom između SAD-a i Irana, koji je zaustavio prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, ključnu svjetsku energetsku rutu kojom se prevozi približno petina globalne trgovine ukapljenim prirodnim plinom. Opedal je upozorio da će zbog slabijih zaliha i pojačane konkurencije za energente Europa tijekom zime biti izloženija tržišnim šokovima i većoj volatilnosti cijena.