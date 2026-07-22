Dok čekaju sanaciju jedne, otkrivena druga lokacija s otpadom: U Lici se problem s ilegalnim otpadom još nije riješio

Ne samo da čak 35.000 tona opasnog otpada nije sanirano u Lici već je pronađena i nova lokacija na kojoj je, sumnjaju građani, također nezakonito zbrinut otpad. I tako je priča o otpadu u Lici u ovom trenutku možemo reći dobila novi krak iako se još ni dosadašnji problemi nisu riješili. U ovom trenutku sve je na čekanju: država, odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost čekaju da se javi novi izvođač koji će sanirati opasan otpad u silosu, Grad Gospić čeka očitovanje Državnog inspektorata o novoj lokaciji odloženog otpada na privatnoj čestiti, a Inicijativa građana ‘Gospić je naš dom’ čeka da nadležni ispune uvjete koje su im dali na velikom prosvjedu nazvanom ‘Hod za Liku’ održanom 27. lipnja. Nadležnima su tada dali rok do 15. srpnja da im daju jasne odgovore na dvojbe Ličana vezane uz transparentnost njihova rada i postupaka koje će provesti kako bi taj kraj oslobodili od onečišćenja, no odgovori još nisu stigli. U protivnom, najavili su nove, radikalne akcije.