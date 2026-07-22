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'Hoće li kvalifikacija za bolničke kuhare biti sudjelovanje u kulinarskom tv-showu?'

Autor
Romana Kovačević Barišić
22.07.2026.
u 17:06
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U Ministarstvu zdravstva kažu da su svjesni izazova s kojima se bolnice suočavaju u osiguravanju dovoljnog broja spremačica, "čiji je rad od ključne važnosti za održavanje visokih higijenskih standarda te sigurnosti pacijenata, osobito na najzahtjevnijim bolničkim odjelima"

Neke bolničke spremačice dolaskom turističke sezone daju otkaz u bolnici kako bi u sezoni zaradile više novca nego u bolnici, a na jesen se ponovno jave na natječaj i zaposle u bolnici. Jer mogu. Znaju da se na stalne natječaje javlja nedovoljno kandidata te da su među najtraženijim radnicima u zemlji. Izgleda da će manjak interesa za čišćenje bolnica dovesti do novih intervencija na Uredbi o koeficijentima.

U Ministarstvu zdravstva kažu da su svjesni izazova s kojima se bolnice suočavaju u osiguravanju dovoljnog broja spremačica, "čiji je rad od ključne važnosti za održavanje visokih higijenskih standarda te sigurnosti pacijenata, osobito na najzahtjevnijim bolničkim odjelima".

Ključne riječi
plaća koeficijent spremačica kbc zagreb

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