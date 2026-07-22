'Hoće li kvalifikacija za bolničke kuhare biti sudjelovanje u kulinarskom tv-showu?'

Neke bolničke spremačice dolaskom turističke sezone daju otkaz u bolnici kako bi u sezoni zaradile više novca nego u bolnici, a na jesen se ponovno jave na natječaj i zaposle u bolnici. Jer mogu. Znaju da se na stalne natječaje javlja nedovoljno kandidata te da su među najtraženijim radnicima u zemlji. Izgleda da će manjak interesa za čišćenje bolnica dovesti do novih intervencija na Uredbi o koeficijentima.
U Ministarstvu zdravstva kažu da su svjesni izazova s kojima se bolnice suočavaju u osiguravanju dovoljnog broja spremačica, "čiji je rad od ključne važnosti za održavanje visokih higijenskih standarda te sigurnosti pacijenata, osobito na najzahtjevnijim bolničkim odjelima".
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