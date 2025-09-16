Iako ne izgleda tako, političko nasilje u Americi prilično je rijetko

Nakon što je atentator prošlog tjedna ubio političkog aktivista Charlieja Kirka, Amerika je stigla do raskrižja. Zemlja je toliko žestoko podijeljena da neki na ljevici potpuno nemoralno slave njegovo ubojstvo, a njihovi pandani na desnici gotovo da najavljuju osvetu. Poznati konzervativni komentator i voditelj Fox Newsa Jesse Watters rekao je da su "oni u ratu s nama" misleći na radikalne ljevičare. Prije godinu dana pokušana su i dva atentata na tada bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koji se u međuvremenu vratio na vlast. I dok američko društvo razmatra kako se oporaviti i krenuti dalje, statistika i analitičari koji je ozbiljno proučavaju tvrde da je političko nasilje u Americi zapravo – prilično rijetko.
