Da mali čovjek ipak može pobijediti veliki sustav, dokazala je Lina Budak, zagrebačka odvjetnica, koja je natjerala HZZO da joj plati troškove liječenja u inozemstvu. Ondje se liječila jer joj je to bilo onemogućeno u Hrvatskoj. Prema postojećim zakonima, ako hitnu pretragu ne možete obaviti u javnom zdravstvu, pa je obavite privatno, HZZO bi vam trebao nadoknaditi te troškove. Na papiru. U praksi mnogi pacijenti prolaze kalvariju dok dobiju naknadu troškova za svoje liječenje – koje su morali obaviti privatno jer je sustav javnog zdravstva devastiran.

Jer liste čekanja služe za to da na njima prije dočekate smrt nego liječenje. Lina Budak tome se odlučila usprotiviti, i to tako što je prvo javno progovorila o stvarnom tretmanu onkoloških bolesnika u zdravstvenom sustavu koji svi financiramo. A zatim je izvojevala i pravnu bitku, pokazavši da treba biti uporan u ostvarivanju prava koje građanima ove države garantira Ustav. Koji mnogi u ovoj zemlji gaze kada god se sjete...