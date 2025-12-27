Naši Portali
Mirko Galić
Autor
Mirko Galić

Personalne vlasti, bez odgovornosti i kontrole, uneredile su Godinu nereda

27.12.2025. u 15:50

Trump je izazvao zarazu po svijetu. Ne postoji samo jedan i jedini Trump, postoji puno, zapravo sve više, malih "Trumpova": gledaju žabe kako se konji kuju, pa i one dižu noge

Bila jedna teška godina, pa prošla. Vrijeme utiskuje velike ličnosti i događaje; na toj skali, 2025. bila je mršava godina, više za zaborav nego za pamćenje. Nered kakav je vladao posvuda u svijetu nije se vidio od Drugog svjetskog rata. Ne zna se gdje će se zaustaviti negativna spirala: politika je u krizi, gospodarstvo u stagnaciji, tehnologija u ekspanziji, a svjetski poredak u raspadu. Sile su se toliko otele kontroli da je teško reći je li zbog nedostatka vodstva tunel ostao bez svijetla ili je mrak nastao izvan tunela. Nitko ne pali ni panique-lampe, da zabrinuti ljudi izađu iz tame i barem za blagdane rasterete tuđe mračne savjesti. Ne može se, ipak, 365 dana tek tako baciti u vodu, i očekivati da će ih rijeka povijesti odnijeti uzvodno. Godina nereda počela je trijumfalnim povratkom Donalda Trumpa u Bijelu kuću; vlast je došla u ruke milijardera koji zna više o biznisu nego o politici. Tolikog voluntarizma i hvalisavosti svijet nije vidio.

Ključne riječi
papa Lav XIV. Zoran Milanović Andrej Plenković Vladimir Putin Donald Trump

