Personalne vlasti, bez odgovornosti i kontrole, uneredile su Godinu nereda

Bila jedna teška godina, pa prošla. Vrijeme utiskuje velike ličnosti i događaje; na toj skali, 2025. bila je mršava godina, više za zaborav nego za pamćenje. Nered kakav je vladao posvuda u svijetu nije se vidio od Drugog svjetskog rata. Ne zna se gdje će se zaustaviti negativna spirala: politika je u krizi, gospodarstvo u stagnaciji, tehnologija u ekspanziji, a svjetski poredak u raspadu. Sile su se toliko otele kontroli da je teško reći je li zbog nedostatka vodstva tunel ostao bez svijetla ili je mrak nastao izvan tunela. Nitko ne pali ni panique-lampe, da zabrinuti ljudi izađu iz tame i barem za blagdane rasterete tuđe mračne savjesti. Ne može se, ipak, 365 dana tek tako baciti u vodu, i očekivati da će ih rijeka povijesti odnijeti uzvodno. Godina nereda počela je trijumfalnim povratkom Donalda Trumpa u Bijelu kuću; vlast je došla u ruke milijardera koji zna više o biznisu nego o politici. Tolikog voluntarizma i hvalisavosti svijet nije vidio.
Trump je izazvao zarazu po svijetu. Ne postoji samo jedan i jedini Trump, postoji puno, zapravo sve više, malih "Trumpova": gledaju žabe kako se konji kuju, pa i one dižu noge
Ne propustite
Uskoro stiže masovna naplata poreza na nekretnine: Evo kada građani mogu očekivati rješenja
Smrt slavnog olimpijca (27) upalila je alarm, pronašli mu spornu masku na licu: 'Nemojte ih nositi'
Slavni Hrvat poslao jasan ultimatum zbog Thompsona: 'Ako on ne bude došao, neće ni jedan igrač!'
Ledeni početak 2026.: U Europu stiže polarni udar, a Hrvatsku će zahvatiti prava zima
Želite prijaviti greške?
Kina predstavila iznimno jeftinu supersoničnu raketu - za njeno rušenje treba potrošiti od 40 do 150 puta više od cijene rakete
Europljani ne vole Trumpa, ali se slažu s njegovom kritikom masovnih migracija u EU
Hoće li novi šef Feda štititi njegovu neovisnost od Bijele kuće
Još iz kategorije
Pokazala da mali čovjek upornošću može pobijediti sustav
Jer liste čekanja služe za to da na njima prije dočekate smrt nego liječenje
Zemlja provodi agresiju, na nju padne nekoliko granata, i što kažu njezini zastupnici: Multinacionalke su pravi protivnik! Rusi o Ukrajincima? Nešto bliže...
Opasno opravdavanje zločina teorijama o zavjeri bjelosvjetskih moćnika
Trump želi imati utjecaj na ishode izbora u Europi
Trump želi europske države pretvoriti u vazalne države, slično kao što Putin Ukrajinu pokušava pretvoriti u vazalnu državu
Kronična ovisnost o uvozu ugrožava nacionalnu sigurnost
Ostvarujemo suficit samo izvozom žitarica, uljarica, živih životinja i ribe, a dok stočari i ratari vape za dodatnim površinama, resorni ovih dana 'mrtvo hladno' izjavljuju kako smo samo posljednjih godina izgubili 20.000 hektara obradivog zemljišta, a čak 90.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta nije u sustavu potpora
Zašto Jović ne prizna da misli da je RH nakaradni projekt, već se skriva iza Kvesića?
Nitko ne traži da Jović dobije opomenu niti otkaz na tom istom fakultetu zbog narušavanja postojećeg ili nepostojećeg ugleda tog fakulteta. Nego podsjeća na nužnost dosljednih kriterija
Zaduživanje proračuna EU za Ukrajinuima puno dobrih strana, ali i jednu lošu
Dojam da europski porezni obveznici ostaju usamljeni financijeri Ukrajine nije se ni smanjio ni ostao kakav je bio, nego se povećava.
Amputirani dječji prsti, prestravljene životinje i ljudi... kome treba teror petardama?
Granica slobode prestaje, trebala bi prestati, tamo gdje ugrožava tuđu slobodu. Koliko je patnje djece, bolesnih ljudi i životinja potrebno da “tiha noć” bude uistinu tiha i gdje se u susret silvestarskoj noći, unatoč razumnom zahtjevu za sveopće dobro, izgubilo elementarno suosjećanje?
Na velikoj svečanosti u Bonnu Beethoven je bio simbol prošlosti, Mahler vječnosti, a Sara Glojnarić sadašnjosti
Djelo hrvatske skladateljice izvedeno je na otvorenju obnovljene slavne Beethovenhalle
Je li konstatacija da je na Jadranu (pre)skupo upozorenje ili direktiva
Ako se dogodine želi dosegnuti ovogodišnji turistički promet, u sadašnje će cijene trebati ugraditi neke dodatne usluge ili će sniženja biti neizbježna
Hrvati iz RH i BiH trebaju pomoći iseljenicima da sačuvaju jezik i tradiciju
U ratu i nakon njega, a osobito posljednje desetljeće, u Hrvatskoj se počelo više strateški odnositi prema iseljeništvu. U sve češćim kontaktima naglašava se i važnost učenja hrvatskoga jezika. Dopunske škole, tečajevi, razna društvena i obiteljska okupljanja daju rezultate