Personalne vlasti, bez odgovornosti i kontrole, uneredile su Godinu nereda

Bila jedna teška godina, pa prošla. Vrijeme utiskuje velike ličnosti i događaje; na toj skali, 2025. bila je mršava godina, više za zaborav nego za pamćenje. Nered kakav je vladao posvuda u svijetu nije se vidio od Drugog svjetskog rata. Ne zna se gdje će se zaustaviti negativna spirala: politika je u krizi, gospodarstvo u stagnaciji, tehnologija u ekspanziji, a svjetski poredak u raspadu. Sile su se toliko otele kontroli da je teško reći je li zbog nedostatka vodstva tunel ostao bez svijetla ili je mrak nastao izvan tunela. Nitko ne pali ni panique-lampe, da zabrinuti ljudi izađu iz tame i barem za blagdane rasterete tuđe mračne savjesti. Ne može se, ipak, 365 dana tek tako baciti u vodu, i očekivati da će ih rijeka povijesti odnijeti uzvodno. Godina nereda počela je trijumfalnim povratkom Donalda Trumpa u Bijelu kuću; vlast je došla u ruke milijardera koji zna više o biznisu nego o politici. Tolikog voluntarizma i hvalisavosti svijet nije vidio.