I zmije traže osvježenje: Evo gdje se skrivaju od rekordnih temperatura

Australci su već naviknuli na opasne zmije koje im se zavlače u dvorišta, ali i domove. No, u Australiji je trenutno toliko vruće da zmije traže hladna mjesta na koja bi se mogle sakriti, a najčešće je to ispod hladnjaka, roštilja, iza vanjske jedinice klime, a u posljednje vrijeme počele su se zavlačiti u kupaonice, piše The Washington Post.

Luke Huntley, hvatač zmija iz Queenslanda susreo se s nekoliko zmija koje su osvježenje potražile upravo u kupaonicama.

Prošli tjedan iznosio je dva metra dugačkog pitona koji se zavukao u tuš kabinu i popeo na tuš kako bi pobjegao od vrućine, ali i pronašao vodu. Nekoliko dana ranije, izvukao je manju zmiju koja se skrila u wc školjku.

– U vrućim danima i suhom vremenu, ove zmije traže osvježenje jednako kao i mi – napisao je on na svojoj Facebook stranici.

Nedavno je jedna žena iz Brisbanea sjela na zahodsku školjku, a da prije toga nije pogledala u nju. Kada je sjela, na koži je osjetila lupkanje. Brzo se ustala i imala je što vidjeti. U školjci se skrivao piton koji je gledao ravno u nju.

Prošloga četvrtka u Adelaideu na jugu Australije izmjerena je temperatura od 46 stupnjeva Celzijevih, dok su preko noći temperature na jugu zemlje 35 stupnjeva.

Prosječna temperatura u Australiji porasla je za oko 2 stupnja od 1910. godine zbog čega dolazi do češćih toplinskih valova i teških suša.

S toplijim vremenom i višim temperaturama sve je više zmija po dvorištima pa ne čudi da se iz dvorišta 'sele' na hladnija mjesta.

