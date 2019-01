Ubacila je peciva u toster pa počela vrištati kada je vidjela što se nalazi u njemu

Djevojka (24) iz Brisbanea u Australiji proživjela je pravu traumu nakon što je slučajno ispekla zmiju u tosteru prilikom pripremanja doručka.

Nesretni slučaj dogodio se 13. siječnja kada je u toster ubacila peciva. Ubrzo je shvatila da nešto nije uredu, no nije bila pripremljena za ono što je uslijedilo, javlja DailyMail.

– Uključila sam toster i on je počeo pržiti kruh. Nakon 10 sekundi počeo je proizvoditi neke čudne zvukove, što mi je bilo vrlo čudno. Engleski muffini obično ne cvrče pa sam pomislila da su već pregoreni – kazala je Salleena Davis koja je pogledala što se događa.

