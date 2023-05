I Most traži ukidanje zastare za spolno zlostavljanje djece

U saborsku proceduru jučer su upućena dva odvojena prijedloga ukidanja zastare za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece i strože kazne za pedofile, posebno one kojima je povjeren odgoj djece. Jedan takav prijedlog došao je iz stranke Možemo, no daleko je zanimljiviji istovjetan potez Mosta, stranke koju se percipira kao blisku Crkvi. U Mostu i ne kriju da su im neposredan povod za ovaj potez bili događaji koje je otkrio riječki nadbiskup Mate Uzinić, među ostalim činjenica da je svećenik priznao zlostavljanje čak 13 maloljetnika, ali je njegov slučaj otišao u zastaru.

Minimalno pet godina...

– Zdravom društvu mora biti prioritet iskorjenjivanje svakog oblika nasilja nad djecom, a posebno seksualnog nasilja nad djecom. U tom smislu zaštita i dobrobit naših najmlađih sugrađana Mostov je politički prioritet – kazala nam je njihova zastupnica Marija Selak-Raspudić. Pritom se poziva na izvješća Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno na usporedni prikaz kaznenih djela počinjenih na štetu djece od 14 do 18 godina. U kaznenim djelima spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta ova izvješća, upozorava zastupnica, pokazuju izrazito loše trendove.

– Mamljenje djece za zadovoljavanje spolnih potreba poraslo je za 21,4 posto, podvođenje djeteta 166,7 posto, iskorištavanje djece za pornografiju 20,6 posto, a upoznavanje djece s pornografijom za 105,6 posto – navela je Selak-Raspudić, posebno apostrofirajući porast različitih oblika proizvodnje pornografskog sadržaja u kojem sudjeluju djeca u posljednjih nekoliko godina.

– Imajući to u vidu, jednako kao i slučajeve seksualnog nasilja nad djecom koje su počinili svećenici, a koji su nedavno izbili u fokus javnosti te činjenicu da počinitelji tih kaznenih djela nerijetko prolaze s izrazito blagim kaznama, Most smatra da važeće kazne očito ne odrađuju svoju temeljnu, odvraćajuću funkciju te da ih zato treba postrožiti – pojašnjava zastupnica.

Zbog svega toga, Most predlaže ukidanje zastare za sva kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Isto tako, stranka u svom prijedlogu predviđa strože kazne za pedofile. Za one kojima je povjeren odgoj djece i o kojima su djeca zavisna Most bi propisao minimalnu kaznu od pet godina zatvora.

Upregnuti sve institucije

– Na učiteljima, svećenicima i trenerima leži veća društvena odgovornost za dobrobit djece jer smo njima s povjerenjem povjerili djecu na čuvanje, odgoj i obrazovanje – pojašnjava zastupnica, koja je zatražila i posebno tematsko izvješće pravobraniteljice za djecu o seksualnom nasilju nad djecom jer, ističe, društvo i svi njegovi politički akteri moraju javno poslati nedvosmislenu poruku o nedopustivosti zlostavljanja djece te upregnuti sve institucije da se ono nikad više ne dogodi.

