SLUČAJ IZ NJEMAČKE

Zaposlenici bolnice u čudu gledali tko im kuca po prozoru, morali su zvati vatrogasce

16.02.2026.
u 07:48

Ptica je kasnije u parku bolnice puštena natrag u divljinu.

Snalažljivi kormoran na sjeverozapadu Njemačke pojavio se na prijemu bolničke hitne službe s udicom za ribolov koja mu je zapela u kljun te je kucao kljunom u staklo dok ga netko nije primijetio. Divlja ptica kucala je po ulaznim vratima hitne službe u gradu Bremenu, zbog čega je bolničko osoblje, uočivši nevolju, pozvalo vatrogasce, navodi se u priopćenju.

Vatrogasci su došli na mjesto događaja te su, u onome što su opisali kao "odličnu suradnju" sa zdravstvenim osobljem, uklonili udicu iz kljuna i zaliječili ranu. Ptica je kasnije u parku bolnice puštena natrag u divljinu.

Kormorani su velike, vodene ptice sjajnog crnog perja, dugačkih vratova i oštro zakrivljenih kljunova. Po riječima vatrogasaca, molba ptice za pomoć vrlo je neuobičajena gesta, jer su kormorani obično stidljivi u blizini ljudi. Naglasili su da riblje udice zapele u ptičjim kljunovima mogu biti izrazito opasne, potencijalno uzrokovati infekciju, bol, pa čak i glad ako se životinja ne može propisno hraniti.
FOTO Poplave na jugu Hrvatske, voda ušla u nekoliko kuća: 'Iz kreveta sam završio u vodi'
Ključne riječi
bolnica kormoran

