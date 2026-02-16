Ne odbacujte znanstvene dokaze o za čovjeka štetnoj zagađenosti zraka

Američko meteorološko društvo, American Meteorological Society, duboko je zabrinuto zbog ukidanja EPA-inog Nalaza o ugroženosti iz 2009. godine, koji je ispravno zaključio da emisije stakleničkih plinova štete zdravlju i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija.



Društvo potvrđuje ključne znanstvene zaključke o klimatskim promjenama koji se odnose na Nalaz o ugroženosti.



U pismu se navodi kako su utjecaji klimatskih promjena štetni su za ljude i prirodu, uključujući i stanovnike Sjedinjenih Država i samu naciju.



Navode više razloga.



Ljudi su primarni uzrok modernih klimatskih promjena, uglavnom kroz ispuštanje stakleničkih plinova iz izgaranja fosilnih goriva.

Promjene u klimi koje ljudi uzrokuju veće su i brže od bilo kojih koje je čovječanstvo doživjelo u posljednjih 10 000 godina.



Stabilna i prvenstveno korisna klima temelj je života kakvog poznajemo.



Većina onoga o čemu ljudi ovise prilagođena je klimi i vrlo osjetljiva na klimatske promjene. To uključuje gdje i kako živimo, hranu koju proizvodimo, vodne resurse, dobra i usluge koje nam priroda pruža i našu izgrađenu infrastrukturu.



Širok raspon štetnih utjecaja već se događa i očekuje se da će se znatno povećati i nadmašiti pozitivne utjecaje.

US President Donald Trump speaks alongside Lee Zeldin (not pictured), Administrator of the Environmental Protection Agency (EPA), in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, USA, 12 February 2026. The president announced that his administration is revoking the EPA’s ability to attempt to regulate climate change. EPA/POOL WILL OLIVER Photo: Pool/ABACA/ABACA Foto: Pool/ABACA/ABACA

Zatim se navodi kako su znanstveni dokazi za ove široke zaključke su opsežni, robusni i temeljito provjereni te ih i nabrajaju.

Klimatske promjene su među najopsežnijim istraženim temama u povijesti znanosti.



Desetljećima su tisuće znanstvenika iz desetaka znanstvenih područja istraživale klimatski sustav i utjecaj ljudi na njega.



Znanstvene dokaze su sveobuhvatno procijenile neovisne znanstvene institucije i neovisni stručnjaci koji razmatraju sve dokaze.



Ključno je da je znanstvena točnost ključna za ugled i vjerodostojnost znanstvenih institucija koje su ispitale i potvrdile klimatsku znanost.



Ne postoje široko kontradiktorne procjene vjerodostojnih znanstvenih organizacija.



Odluke izabranih dužnosnika i javnih službenika imaju najveći potencijal služiti naciji kada su utemeljene na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama i razumijevanju. Ukidanje Nalaza o ugroženosti ne mijenja središnji nedvosmislen znanstveni zaključak: Klimatske promjene koje ljudi uzrokuju prijete ljudskim životima i dobrobiti.