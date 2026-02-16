Ne odbacujte znanstvene dokaze o za čovjeka štetnoj zagađenosti zraka

Američko meteorološko društvo, American Meteorological Society, duboko je zabrinuto zbog ukidanja EPA-inog Nalaza o ugroženosti iz 2009. godine, koji je ispravno zaključio da emisije stakleničkih plinova štete zdravlju i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija.
Društvo potvrđuje ključne znanstvene zaključke o klimatskim promjenama koji se odnose na Nalaz o ugroženosti.
U pismu se navodi kako su utjecaji klimatskih promjena štetni su za ljude i prirodu, uključujući i stanovnike Sjedinjenih Država i samu naciju.
Navode više razloga.
Ljudi su primarni uzrok modernih klimatskih promjena, uglavnom kroz ispuštanje stakleničkih plinova iz izgaranja fosilnih goriva.
Promjene u klimi koje ljudi uzrokuju veće su i brže od bilo kojih koje je čovječanstvo doživjelo u posljednjih 10 000 godina.
Stabilna i prvenstveno korisna klima temelj je života kakvog poznajemo.
Većina onoga o čemu ljudi ovise prilagođena je klimi i vrlo osjetljiva na klimatske promjene. To uključuje gdje i kako živimo, hranu koju proizvodimo, vodne resurse, dobra i usluge koje nam priroda pruža i našu izgrađenu infrastrukturu.
Širok raspon štetnih utjecaja već se događa i očekuje se da će se znatno povećati i nadmašiti pozitivne utjecaje.
Zatim se navodi kako su znanstveni dokazi za ove široke zaključke su opsežni, robusni i temeljito provjereni te ih i nabrajaju.
Klimatske promjene su među najopsežnijim istraženim temama u povijesti znanosti.
Desetljećima su tisuće znanstvenika iz desetaka znanstvenih područja istraživale klimatski sustav i utjecaj ljudi na njega.
Znanstvene dokaze su sveobuhvatno procijenile neovisne znanstvene institucije i neovisni stručnjaci koji razmatraju sve dokaze.
Ključno je da je znanstvena točnost ključna za ugled i vjerodostojnost znanstvenih institucija koje su ispitale i potvrdile klimatsku znanost.
Ne postoje široko kontradiktorne procjene vjerodostojnih znanstvenih organizacija.
Odluke izabranih dužnosnika i javnih službenika imaju najveći potencijal služiti naciji kada su utemeljene na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama i razumijevanju. Ukidanje Nalaza o ugroženosti ne mijenja središnji nedvosmislen znanstveni zaključak: Klimatske promjene koje ljudi uzrokuju prijete ljudskim životima i dobrobiti.