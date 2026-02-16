Zlatko Dalić, najuspješniji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije u povijesti, već godinama nije samo sportska figura. Zbog svoje popularnosti postao je i snažan simbol Hrvatske koja pobjeđuje, simbol nacionalnog zajedništva i ponosa, a mnogi ga prepoznaju i kao moralnog lidera, jer otvoreno promovira tradicionalne vrijednosti. Osim što naglašava ljubav prema domovini, on se ne libi javno zahvaljivati hrvatskim braniteljima, ali i dragom Bogu, jasno dajući na znanje da se njegova načela temelje na kršćanskim vrijednostima i pristupu "u pobjedi se ne uzvisi, u porazu se ne ponizi". No baš zbog takve retorike i vrijednosne pozicije postao je trn u oku dijela hrvatske javnosti, koja njegove sportske uspjehe smatra nizom sretnih okolnosti, a katkad ga i otvoreno omalovažava.