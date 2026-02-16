Zlatko Dalić, najuspješniji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije u povijesti, već godinama nije samo sportska figura. Zbog svoje popularnosti postao je i snažan simbol Hrvatske koja pobjeđuje, simbol nacionalnog zajedništva i ponosa, a mnogi ga prepoznaju i kao moralnog lidera, jer otvoreno promovira tradicionalne vrijednosti. Osim što naglašava ljubav prema domovini, on se ne libi javno zahvaljivati hrvatskim braniteljima, ali i dragom Bogu, jasno dajući na znanje da se njegova načela temelje na kršćanskim vrijednostima i pristupu "u pobjedi se ne uzvisi, u porazu se ne ponizi". No baš zbog takve retorike i vrijednosne pozicije postao je trn u oku dijela hrvatske javnosti, koja njegove sportske uspjehe smatra nizom sretnih okolnosti, a katkad ga i otvoreno omalovažava.
Dalić je ogledni primjer kako Hrvatska, osobito u uvjetima izražene društvene polarizacije, postupa s ljudima koji prerastu svoju profesionalnu ulogu i postanu društveni simboli
Imam dojam da se igra za Mostar a ne za Zagreb! Imam dojam da im je dvojno državljanstvo draže od samo hrvatskog državljanstva! Imam dojam da njima smeta ova Hrvatska te da bi htjeli neku Hrvatsku koja uključuje Mostar kao glavni grad. Imam dojam da mi Hrvati rođeni u Hrvatskoj od hrvata smetamo ovima rođenim u Bosni koji bi hjteli biti veći Hrvati od nas, mi njima smetamo ali ne smata im naša lova koja se dole množi, to im ne smeta.
Samo u zemlji navijača....pretužno.