Selak Raspudić: Zgrnuti bogatstvo na zdravlju naših građana, to je doista zadnji krug pakla

Nakon što je 24sata objavio informaciju o Filipu Mihaliću iz Varaždina, 24-godišnjem sinu bivšeg HDZ-ova saborskog zastupnika koji vozi luksuzni Lamborghini Huracan, a još 2019. optužen je za krivotvorenje novca, prije nekoliko mjeseci prijavljen je za prijetnje i silovanje, a sad poslove njegove tvrtke Buryn istražuju detektivi PNUSKOK-a, i to zbog mogućeg krivotvorenja antigenskih testova za Covid-19, postala je to danas tema i u Saboru. Upitali smo stoga nekoliko oporbenih zastupnica i zastupnika kako komentiraju ovu novu potencijalno veliku zdravstvenu aferu. A isto se pitanje postavili i zastupniku HDZ-a Damiru Habijanu.

- U početnoj fazi korona nas je sve ujedinila, da bi nas na kraju kao društvo poprilično razjedinila. Tome je sigurno pridonijela politika. No ono što se putem još dogodilo jest da su se neki u toj ljudskoj patnji i boli poprilično "operjali" i došli do velikog kapitala muljajući sve oko sebe. I sad imamo jedan od takvih slučajeva gdje se, eto, pojavio jedan mladi čovjek koji je očito jako poduzetan, sposoban, inovativan i zna iskoristiti biznis prilike. Slučajnošću je isto tako jako puno radio s državnim tvrtkama jer je, eto, bio najpovoljniji i najefikasniji i one su ga prepoznale. I on je onda očito "okrenuo" lijepu lovu na pandemiji i Covid-testovima. I na kraju dana, opet vjerojatno velikom slučajnošću i na veliko iznenađenje, u tom cijelom kolopletu ispada da mu je tata baš uvaženi HDZ-ovac - s puno ironije kazao nam je Mišel Jakšić (SDP).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Djeca su nosila maske, građani su bili zavarani u svoje domove, a gospodarski subjekti nisu mogli raditi. I sve su te mjere bile očito s krajnjim ciljem da bi se HDZ-ovu podmlatku omogućio Lamorghini. HDZ-ov podmladak ovime je dao novu dimenziju značenju riječi "izvozati". Dakle, oni su nas tom kupnjom Lamorghinija u doslovnom smislu riječi "izvozali". I sad je nedvosmisleno jasno zašto je Vlada, unatoč zaključku Mosta i opetovanom upozoravanju na to u saborskim raspravama, odbila skinuti oznaku tajnosti s nabave medicinske opreme za vrijeme Covid krize. Naravno, s ciljem da sebi podobnim kadrovima omogući zgrtanje bogatstava. I sad imamo HDZ-ov podmladak koji vozi Lamorghini. Zgrnuti bogatstvo na zdravlju naših građana, i to izgleda najranjivije društvene skupine jer su ti testovi išli i prema domovima za starije osobe i možda neke od njih i koštali života jer nisu bili ispravni, to je doista zadnji krug pakla - komentirala nam je Marija Selak Raspudić (Most) slučaj mutnih poslova u kombinaciji s luksuznim automobilom, a sve to garnira i činjenica o povezanosti s HDZ-om.

A da HDZ-u nije nimalo milo čuti pitanje o tome, vidjelo se i danas tijekom konferencije za medije koju je u Saboru na sasvim drugu temu održao Damir Habijan. Naime, kada su ga novinari pitali što on kaže o sinu bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a kojeg PNUSKOK već mjesecima istražuje zbog muljanja s Covid testovima, Habijan je vrlo kratko uzvratio kako nije upućen u to te da to pitanje treba uputiti na neku drugu adresu, onu koja s tim ima veze jer on "nije ničiji glasnogovornik".

VIDEO Beroš o fotografiji dviju pacijentica u istom krevetu: "Zgrozila me, bilo je slobodnih kreveta"