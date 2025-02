FOTO Hladni val popušta, no još je moguć i snijeg: Idući tjedan toplije, ali ova karta neće se svima svidjeti

Petak će biti pretežno sunčan, u središnjim predjelima s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Ujutro će biti hladno, a najviša dnevna temperatura na kopnu između 4 i 8, na Jadranu od 10 do 13 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). U Grudi je jutros u 6 sati izmjerena najniža temperatura zraka, a iznosila je -7.8 °C. U Otočcu je bilo -7.3 °C, u Gospiću -6.9 °C, a u Slavonskom Brodu -6.8 °C.

Zbog iznimno niske temperature, izdana su žuta upozorenja za velik dio zemlje. Naime, ona su na snazi za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku, kninsku, riječku i splitsku regiju. "Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika", navodi DHMZ. Na DHMZ-u je objavljeno posebno upozorenje zbog hladnog vala. Sa brojem 1, koji označava umjerenu opasnost, označena su područja Gospića i Rijeke.

Foto: DHMZ

Zbog niskih je temperatura veća opasnost od poledice na vlažnim dijelovima kolnika te osobito oprezno treba voziti na mostovima i nadvožnjacima, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozi se u kolonama u pokretu, uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis u smjeru Splita, te na Jadranskoj magistrali iz smjera Kaštela i Podstrane u smjeru Splita.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, zbog radova, zatvoren je ulazni krak čvora Sesvete u smjeru Zagreba. Obilazak je Sesvetska ulica-Bjelovarska ulica-Zagrebačka ulica-Ulica Ljudevita Posavskog-Slavonska avenija-čvor Zagreb istok. Večeras od 21 do 5,30 sati zbog radova bit će zatvorena dionica autoceste A7 između čvorova Škurinje i Orehovica u smjeru Zagreba i Križišća. Vozit će se obilazno gradskim prometnicama. Zimski su uvjeti i zabrana prometa za teretna vozila s priključnim vozilom te vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu na pojedinim cestama u Lici.

U subotu će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Više oblaka bit će prema kraju dana kada na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj može pasti i malo kiše. U Slavoniji I Podravini puhat će umjeren jugoistočnjak, u gorju pak jugozapadnjak, a na Jadranu slabo do umjereno jugo. Minimalna temperatura zraka bit će od -5 do -2, a na Jadranu od 3 do 7 °C. Maksimalna uglavnom između 6 i 10, a na Jadranu 11 i 15 °C.

"Od vikenda na kopnu oblačnije, ponegdje uz mogućnost za maglu, te sve manje hladno, posebno ujutro. Mjestimice je malo kiše izgledno u nedjelju i u ponedjeljak, a u nedjelju u noći i ujutro postoji vjerojatnost za oborinu na granici kiše i snijega, odnosno za smrzavanje oborine na hladnom tlu. Više oblaka i na Jadranu, također uz mjestimičnu kišu koja je u subotu navečer izgledna na sjevernom dijelu, a u nedjelju i ponedjeljak i na srednjem. U dane vikenda će puhati slabo i umjereno jugo pa će temperatura zraka biti u porastu", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing., iz DHMZ-a.

Idući tjedan, prema prognozi DHMZ-a čekaju nas topliji dani, ali s oborinama. Kako sada stoje stvari, najviše bi ih moglo biti u srijedu.