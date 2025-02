Zaštitite vašu mačku od hladnoće: Ovo su savjeti kako da je održite toplom

Iako mnoge mačke imaju gustu, zaštitnu dlaku koja ih štiti od hladnoće, to nije uvijek dovoljno, osobito kad temperature padaju. Kako bi ostale zdrave i sretne, tako je važno pružiti im udobno, toplo okruženje koje će im omogućiti da se opuste i odmaraju, a da pritom ne moraju brinuti o hladnoći. Prema riječima jedne stručnjakinje, njihov krzneni kaput nije dovoljan da ih održi toplima.

Stručnjakinja za mačke Katie Gwilt zabrinuta je da mnogi vlasnici kućnih ljubimaca jednostavno ne znaju da mačke stvarno mogu patiti od hladnoće te je podijelila savjete koji će vlasnicima mačaka pomoći u rješavanju potreba njihovih ljubimaca kada su temperature niske, piše Express. "Nedavni udar hladnoće podsjetio me koliko je važno osigurati da naše mačke imaju ugodna topla mjesta gdje se mogu sklupčati. To je posebno važno za starije mačke, to su mačke starije od 10 godina, i one sa zdravstvenim problemima gdje toplina može pomoći bolnim zglobovima i ojačati njihov imunološki sustav", objasnila je Gwilt.

Ovo je njezinih pet savjeta za zaštitu vaše mačke od hladnoće.

Jastučići za grijanje: To je jako dobra stvar za mačke, kao i za ljude. Postoji mnogo vrsti koje možete izabrati. "Imam nekoliko električnih grijaćih jastučića koje držim na niskoj razini za svoje mačke. Postoje i električne deke koje pokrivaju mnogo veće područje i koje možete ostaviti na niskom nivou", objasnila je Gwilt.

Za one koji nisu skloni ostavljati nešto priključeno dok su vani, postoji mnogo opcija za zagrijavanje u mikrovalnoj pećnici. Tu su klasične boce s vrućom vodom, kao i vreće sa pšenicom. "Obavezno stavite deku ili pokrivač preko ba biste zaštitili kožu svoje mačke koja je osjetljivija, i dopustite mački da odluči kada želi pauzu", rekla je Gwilt.

Vanjska skloništa: Mnoge mačke još uvijek uživaju u mogućnosti izlaska van unatoč padu temperature. Možda imate i lokalne lutalice i divlje mačke za koje se brinete. Vanjska skloništa sada su uobičajena i postoji mnogo vrsta za odabir. Postoje drveni i plastični ili možete sami napraviti sklonište. "Imajte na umu da ne stavljate deke u vanjske nastambe za životinje jer se mogu smrznuti kada postanu vlažne. Slama, ne sijeno, čini izvrsnu podlogu i izolaciju i može se koristiti za zadržavanje topline", objasnila je stručnjakinja.

Ležaj za radijator: Ovo je lijep dodatak ako se vaše mačke vole sklupčati u blizini radijatora. "Ako imate prostora, svakako isprobajte ovu opciju. Provjerite vrh vašeg radijatora jer postoje različite opcije za one s jednim ili dva praga na vrhu. Ako vaša mačka preferira razinu poda, možete probati stalak za odjeću s dekom koja je prebačena preko njega, a na kojoj mačka može sjediti ili biti ispod nje ako voli biti pokrivena", rekla je Gwilt.

Veterinarski računi će vam se gomilati: Stručnjak otkriva kojih 5 pasmina mačka nikada ne bi imao

Zatvoreni krevetići: Bilo koji krevet u koji mačka može ući, ako joj njezino zdravlje dopušta, odličan je način da joj pomognete da ostane topla. Tako ima toplinu s tri strane, plus od gore i odozdo. Kreveti u obliku iglua izvrstan su izbor, a može poslužiti i deka ili tkanina prebačena preko stola ispod kojeg vaša mačka spava.

"Možete čak napraviti vlastiti krevet za mačku od kartonske kutije i stare majice. Mogućnosti su neograničene ako upotrijebite maštu", objasnila je. Važno je pružiti mački opcije i dopustiti joj da sama regulira svoju temperaturu, pa se pobrinite da se može udaljiti od bilo kojeg izvora topline kad to bude potrebno.