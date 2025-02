Arktička hladnoća prodire u Europu, a Hrvatsku čekaju hladni valovi: DHMZ upozorava na niske temperature diljem zemlje

Severe Weather Europe (SWE) najavio je prodor još jedne hladne fronte u sjeverne djelove Europe i u Sjevernu Ameriku. Naime, prognoziraju polarni vrtlog koji će prouzročiti ekstremnu hladnoću i zimske oluje u Kanadi i SAD-u do Azije i Europe. Da zima nije gotova pokazuju i prognoze koje u narednim danima pokazuju da će snijeg zahvatiti dijelove i Engleske, Škotske i Walesa, a dugoročna prognoza Ureda za meteorologiju za razdoblje od 24. veljače do 5. ožujka upozorava na “nesigurne” uvjete, s “hladnim i kišovitim” vremenom i određenim rizikom od snijega, osobito u sjevernim regijama.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za lijepu našu prognozira pretežno sunčano vrijeme u četvrtak za Hrvatsku. Na Jadranu se očekuje slaba do umjerena bura. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom od -11 do -6, na Jadranu od -2 do 3 °C. Najviša dnevna od 2 do 6, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 8 i 12 °C.

Foto: DHMZ

Međutim, iz DHMZ-a su objavili i upozorenje na hladne valove, pa se tako u četvrtak i petak očekuju umjereni hladni valovi u Gospiću i Kninu. Naime, radi hladoće je na snazi žuti meteoalarm za neke dijelove Hrvatske. U četvrtak očekuje se hladno vrijeme i temperature do -5 °C u Osječkoj, Zagrebačkoj, Karlovačkoj, Gospićkoj, Riječkoj i Kninskoj regiji.

Foto: DHMZ

“Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika”, apeliraju iz DHMZ-a. Osječku regiju i u petak očekuju hladna noć i jutro, a žuti Meteoalarm uključen je zbog hladnog vala za riječku i gospićku regiju gdje temperature mogu pasti i do -7 °C.

Foto: DHMZ

