Hrvatsko vozilo Komodo spremno za isporuku i testiranje u Rheinmetallu, projekt ide dalje

I Bloomberg je nedavno objavio kako se konkretizira suradnja vodećeg svjetskog proizvođača bespilotnih vozila za razminiranje, tvrtke DOK-ING, s njemačkim obrambenim divom Rheinmetallom. Riječ je o najnovijem proizvodu hrvatske tvrtke, modularnom višenamjenskom kopnenom vozilu pod nazivom Komodo, koje je, prema riječima Vjekoslava Majetića, vlasnika DOK-ING-a, trenutačno u završnoj fazi testiranja.

Jedinstveni proizvod u Europi

Dizajnirano za upotrebu u ekstremnim uvjetima, gusjenično vozilo može biti opremljeno, među ostalim, sustavima za obranu od dronova i oružjem za izravnu paljbu, graditi mostove te prevoziti opremu, streljivo i žrtve. – Strateško partnerstvo s Rheinmetallom bilo bi dobro za nas, a i za Rheinmetall, jer bi dobio jedinstveni proizvod u Europi. To je situacija u kojoj svi dobivaju – rekao je Majetić za Bloomberg. Vozila Komodo spremna su za isporuku i Rheinmetallovo testiranje, što je u skladu s lani potpisanim ugovorom o suradnji ovih dviju tvrtki, i koji je na umu imao upravo vozilo Komodo.

DOK-ING i Rheinmetall potpisali su 28. listopada 2024. Memorandum o razumijevanju o osnivanju zajedničkog poduzeća. Posebnost ovog partnerstva je potpuno europsko podrijetlo i stvaranje vrijednosti, što bi trebalo rezultirati raznim bespilotnim zemaljskim sustavima (UGS).

Predviđa se da će planirano zajedničko ulaganje postati tržišni lider u segmentu bespilotnih i daljinski upravljanih borbenih i potpornih vozila. – DOK-ING je središte inovacija, a naša je misija od samog osnutka tvrtke do danas bila gurati svijet prema novim rješenjima, tehnologijama i praksama. Imamo potencijal razvijati projekte na globalnom tržištu suradnjom s najvećim europskim tvrtkama. Ostvarenje strateškog partnerstva DOK-ING-a i Rheinmetalla nije samo početak suradnje naših dviju tvrtki – to je simbol naše zajedničke predanosti sigurnoj i stabilnoj budućnosti u Europi – komentirao je potpisani ugovor Vjekoslav Majetić, osnivač i predsjednik nadzornog odbora DOK-ING-a.

Potpisani sporazum ide u smjeru zajedničkog razvoja i naknadnog marketinga novih verzija platforme DOK-ING Komodo. Rheinmetall AG pridonosi raznim modulima/kompletima za nadogradnju (npr. za izravnu i neizravnu paljbu, postavljanje mina, izviđačke senzore, logistiku itd.), kao i svojim pristupom međunarodnom tržištu i industrijskim kapacitetima.

No nije samo Komodo u pitanju. U okviru buduće suradnje, bit će razvijena brojna borbena i potporna rješenja, uključujući zajednički projekt bespilotnog naoružanog potpornog vozila (poznatog kao Wingman). Ona će se koristiti u kombinaciji s već poznatim klasičnim Rheinmetallovim proizvodima, kao što su KF51 Panther, oklopno vozilo za spašavanje Büffel-3 i oklopno inženjersko vozilo Kodiak-3.

Strateškim partnerstvom s Rheinmetallom, DOK-ING proširuje svoj portfelj bespilotnih robotskih sustava. Integracija Rheinmetallovih modula na DOK-ING-ove platforme proširit će raspon DOK-ING-ovih sustava u borbeni segment, kao i u segment borbene potpore jer je DOK-ING uglavnom poznat po svojim vozilima za civilnu potporu.

DOK-ING je uistinu pionir u izradi daljinski upravljanih kopnenih vozila. Tvrtka je desetljećima razvijala takve sustave za razminiranje, potaknuta situacijom u Hrvatskoj nakon Domovinskog rata. Tada još nitko nije ni slutio kakvu će ulogu, samo koje desetljeće kasnije, bespilotna vozila imati u ratnim sukobima. DOK-ING je od tada postao globalni lider u ovom području, izvozeći oko 700 bespilotnih vozila za razminiranje u zemlje poput Švedske, Saudijske Arabije, Irana, Iraka, SAD-a i Šri Lanke. Od početka 2024., DOK-ING je isporučio desetke svojih vozila za razminiranje MV4 i MV10 Ukrajini, koji su cijelo vrijeme na ratištu uklanjajući na tisuće eksplozivnih naprava zaostalih iza ratnih zbivanja.

Nadija zaštitila posadu

Tvrtka je nedavno objavila i vijest o povratku u službu njihova robotiziranog stroja za razminiranje DOK-ING MV-10, koji je ukrajinska vojska nazvala "Nadija" ("Nada") i kojeg od veljače 2024. koristi Državna služba za posebne prijevoze (SSTS). Nadija je, prilikom razminiranja u istočnoj Ukrajini, pogođena ruskom bespilotnom letjelicom Lancet. Zahvaljujući daljinskom upravljanju, posada je ostala sigurna. Nadija je pretrpjela izravan pogodak, što je rezultiralo velikom štetom na vozilu. Ukrajinska tvrtka A3Tech, uz pomoć tima DOK-ING-a, obnovila je stroj u rekordnih 20 dana. Prije incidenta, Nadija je očistila 91,31 hektar poljoprivrednog zemljišta u Hersonskoj i Nikolajevskoj oblasti te neutralizirala i više od 1350 eksplozivnih ostataka rata, uključujući kazetno streljivo, mine i topničke granate, a sada nastavlja posao.

Ova iznimna učinkovitost uz činjenicu da je posada zaštićena od napada, pokazuje se sve važnijem na bojištu kojim vladaju bespilotne letjelice, pa stoga ne čudi ni potpisani ugovor s njemačkim Rheinmetallom o razvoju takvih kopnenih sustava, koji će se moći koristiti i u izravnoj borbi. Potencijal tog ugovora je ogroman, uzevši u obzir i planove Europske unije o naoružavanju i razvoju, za što je osigurano na desetke milijardi eura. Stoga ne treba ni čuditi što je ugovor DOK-ING-a i Rheinmetalla jedan od kandidata za najveći gospodarski događaj godine u organizaciji Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika.