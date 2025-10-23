Iznenadit ćete se: Evo koja se vozila najviše kvare

S rastućim brojem električnih vozila na cestama, pruža se sve bolja prilika da se usporedi koliko su zaista pouzdanija od vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem (MUI). Upravo baza podataka njemačkog autokluba ADAC otkriva zanimljive razlike. Podaci se temelje na više od 3,6 milijuna intervencija na cestama. U skupini vozila koja su stara između 2 i 4 godine, broj kvarova za MUI vozila iznosio je 9,4 kvara na 1000 vozila, dok je za električna vozila ta brojka bila znatno manja, svega 3,8 kvara na 1000 vozila. Drugim riječima — u toj dobnoj skupini električni automobili su imali otprilike 2,5 puta manje kvarova.

Analiza pokazuje da je i dalje jedan od najčešćih uzroka zastoja – neispravan akumulator za pokretanje. U 2024. godini, taj uzrok činilo je čak 44,9 % svih intervencija. Zanimljivo, u električnim vozilima udio tog razloga je nešto veći — 50,5 % kvarova. Dakle, iako se električni automobili općenito kvare rjeđe, problem s baterijom za pokretanje ostaje značajan.

Kada se pogledaju pojedinačni modeli, dolaze i neočekivani rezultati: neki modeli koji su ranije smatrani izrazito pouzdanima, ovoga puta pokazuju slabije rezultate. Mini (0,3) i Audi A4 (0,4) pokazali su se najpouzdanijima među dvogodišnjim vozilima s motorima s unutarnjim izgaranjem. Kao najbolji električni automobil izdvojio se Tesla Model 3 (0,5). Ukupno je dvanaest modela ostvarilo indeks kvara manji od 1. Među vozilima s većim brojem kvarova istaknuli su se Toyotini modeli (Yaris Cross 40,0; Yaris 29,2; C-HR 16,4; RAV4 18,4), a negativno se izdvojio i električni Hyundai IONIQ 5 (22,4), čija je povećana stopa kvarova povezana s problemima u integriranoj kontrolnoj jedinici punjenja (ICCU), zbog kojih je Savezna uprava za motorni promet već provela opoziv.

Ako razmišljate o vozilu koje je staro 2–4 godine, električni model u prosjeku donosi manji rizik kvara, prema ADAC-ovim podacima. Ali, ni električni automobili nisu imuni na kvarove, a akumulator za pokretanje / sustav pokretanja ostaje česta “bolna točka”. Pouzdanost branda ili modela više nije “sigurna oklada”; neki nekad nepogrešivi modeli sada bilježe više problema. Prije kupnje rabljenog ili novog vozila korisno je pogledati najnovije statistike kvarova za konkretnu seriju/model — ne samo marku.

Savjet za kupce je da zatražite podatke o servisnoj povijesti, provjerite stanje akumulatora i električnih sustava ako je električni auto i uzmete u obzir da starost i način korištenja vozila značajno utječu na rizik od kvara. Proizvođači pak imaju jasan zadatak – još pouzdaniji sustavi pokretanja i električni moduli kako bi održali prednost koju električna vozila pokazuju u statistici.