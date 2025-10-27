VIDEO Nevjerojatna snimka s bojišta: Deseci dronova nad Pokrovskim, kontroliraju sve prilaze u gradu

Nevjerojatnu snimku objavili su danas ruski telegram kanali tvrdeći da prikazuje prilaze ukrajinskom gradu Pokrovskom, gdje se od početka ljeta vode žestoke borbe. Posljednjih tjedana Rusi su uspjeli zauzeti položaje unutar samog grada, a video snimke pokazuju kako kontroliraju oko polovicu grada.

Ukrajinske snage su objavile probleme s logistikom, obzirom su svi prilazi gradu pod nadzorom ruskih dronova, a ova snimka pokazuje razloge takve situacije. Naime, deseci dronova kruže u zraku na ovom bojištu tražeći svoje mete i kontrolirajući prometnice. Prema podacima sa ukrajinskog bojišta danas dronovi nanose oko 70 posto gubitaka ljudstva i tehnike te su potpuno preuzeli ratovanje.