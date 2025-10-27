Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA DIMENZIJA RATA

VIDEO Nevjerojatna snimka s bojišta: Deseci dronova nad Pokrovskim, kontroliraju sve prilaze u gradu

Autor
Danijel Prerad
27.10.2025.
u 18:07

Prema podacima sa ukrajinskog bojišta danas dronovi nanose oko 70 posto gubitaka ljudstva i tehnike te su potpuno preuzeli ratovanje.

Nevjerojatnu snimku objavili su danas ruski telegram kanali tvrdeći da prikazuje prilaze ukrajinskom gradu Pokrovskom, gdje se od početka ljeta vode žestoke borbe. Posljednjih tjedana Rusi su uspjeli zauzeti položaje unutar samog grada, a video snimke pokazuju kako kontroliraju oko polovicu grada. 

Ukrajinske snage su objavile probleme s logistikom, obzirom su svi prilazi gradu pod nadzorom ruskih dronova,  a ova snimka pokazuje razloge takve situacije. Naime, deseci dronova kruže u zraku na ovom bojištu tražeći svoje mete i kontrolirajući prometnice. Prema podacima sa ukrajinskog bojišta danas dronovi nanose oko 70 posto gubitaka ljudstva i tehnike te su potpuno preuzeli ratovanje.

Dronovi u Pokrovskom
Ključne riječi
Pokrovsk Ukrajina dronovi

Komentara 1

Pogledaj Sve
PC
Pr_ckoo
18:17 27.10.2025.

Nažalost ja sam davno pisao sta se može dogoditi i Gusaru,.Nije samo Pokrovsk u pitanju .Rusi su već na periferiji Mirnograd.....Pitanje je vremena koliko još Pokrovsk moze odoliti a kad on padne otvara se bojišnica koja je slabo branjena..Nažalost to se sve moglo izptegovarati...Sad je pomalo kasno jer će se bojišnica brze urusavati.....Mnogi su pisali babine ptice na internetu Međutim na bojišnici je takva realnost......Nažalost ljudi će i dalje ginuti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja