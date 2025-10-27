VIDEO Ukrajinci dronovima zasuli Moskvu, odjekivale eksplozije: Pogođen i autobus, ima žrtava

Ruski sustavi protuzračne obrane bili su angažirani tijekom noći u odbijanju ponovljenih napada dronova usmjerenih na Moskvu zbog čega su zatvorene dvije od četiri zračne luke u gradu, priopćile su ruske vlasti u ponedjeljak. U roku od pet sati, počevši nešto prije 22 sata u nedjelju po moskovskom vremenu, ruske obrambene jedinice oborile su 28 dronova, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. Ruska agencija za civilno zrakoplovstvo, Rosaviatsiya, je objavila da su zračne luke Domodedovo i Zhukovsky zatvorene radi osiguranja sigurnosti zračnog prometa.

Sobjanin je počeo izvještavati o napadima na rusku prijestolnicu navečer 26. listopada i objavljivao je ažuriranja tijekom cijele noći. Ruske snage su navodno oborile 34 ukrajinska drona koji su letjeli prema Moskvi tijekom napada, rekao je. Rusko Ministarstvo obrane kasnije je izjavilo da je tijekom noći presretnuto ukupno 193 drona, uključujući 40 iznad Moskovske oblasti. Ministarstvo je priopćilo da je 34 od tih drona bilo na putu prema glavnom gradu. Kyiv Independent nije mogao potvrditi ove tvrdnje. Prema ruskim Telegram kanalima, eksplozije su zabilježene u više dijelova grada i okolne regije, uključujući okrug Kommunarka. Nema prijavljenih žrtava. Hitne službe su poslane na sva mjesta nesreće, rekao je Sobjanin. U večernjim satima 26. listopada izbio je požar u skladištu nafte u Serpuhovu, u Moskovskoj oblasti , izvijestio je ruski Telegram kanal Astra, pozivajući se na snimke očevidaca. Lokalna uprava nije otkrila uzrok požara i rekla je da je požar već ugašen.

Ukrajinski dron udario je u minibus u Brjanskoj oblasti, usmrtio vozača i ozlijedio pet osoba, rekao je u ponedjeljak guverner jugozapadne ruske regije koja graniči s Ukrajinom. Svi ozlijeđeni prevezeni su u lokalnu bolnicu, rekao je guverner Alexander Bogomaz putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Tass je izvijestio da je protuzračna obrana presrela i uništila 193 ukrajinska drona iznad ruskih regija. U napadu ukrajinskog drona na minibus poginula je jedna osoba, a petero je ozlijeđeno u pograničnoj Brjanskoj oblasti. Krhotine drona oštetile su nestambenu zgradu u Kaluškoj oblasti. Prema ministarstvu, 47 dronova oboreno je iznad Brjanske oblasti, 42 iznad Kaluške oblasti, 40 iznad Moskovske oblasti (uključujući 34 bespilotne letjelice koje su se kretale prema Moskvi), 32 iznad Tulske oblasti, deset iznad Kurske oblasti, sedam iznad Orlovske oblasti, četiri iznad Rostovske oblasti, još četiri iznad Voronješke oblasti, dva iznad Orenburške oblasti, još dva iznad Tambovske oblasti, jedan iznad Belgorodske oblasti, još jedan iznad Lipecke oblasti i još jedan iznad Samarske oblasti. Nestambena zgrada oštećena je nakon što su u Orlovskoj oblasti oborene dronove te nije bilo žrtava, rekao je guverner Andrej Kličkov na Telegramu. U napadu ukrajinskog drona oštećeno je pet zgrada u Kaluškoj oblasti, a prema preliminarnim izvješćima nitko nije ozlijeđen, rekao je guverner Vladislav Šapša.