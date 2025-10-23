Hrvatsko-slovenskog ubojicu dronova želi već 13 članica NATO-a

Dok širom Europe vlada dramatična situacija zbog pojava neidentificiranih, a u svakom slučaju neprijateljskih dronova, i najavljuje se podizanje "protudronskog zida" prema Rusiji, hrvatski DOK-ING i slovenska tvrtka Valhala Turrets na međunarodnom sajmu obrambene industrije SIDEC 2025. u Celju, predstavljaju svjetsku premijeru prvog teškog i jedinstvenog besposadnog sustava protuzračne i protudronske obrane. Trenutak za pojavu KOMODO-MANGART 25, kako se zove taj zajednički obrambeni sustav, upravo je idealan, jer brojne članice NATO-a žele nabaviti baš takve protuzračne i protudronske sustave. KOMODO-MANGART 25 jedinstven je jer je riječ o besposadnom sustavu, platforma mu je već poznati DOK-ING-ov KOMODO, a borbenu kupolu je razvila Valhalla. Do svjetske premijere, sustav želi naručiti već 13-ak članica NATO-a, slovenska vojska već ga koristi na oklopnim vozilima s posadom, a ministar obrane RH Ivan Anušić potvrđuje da će ovaj besposadni protudronski sustav naručiti i Hrvatska vojska.
Po čemu su ovi dronovi hrvatsko-slovenski? Kada kupiš postaješ suvlasnik?
Ratove ne šire dronovi, ratove ne šire građani, ratove šire političari zbog svojih interesa i tu leži ključ problema. Makneš političare i spriječio si rat. Mi smo se ovdje nagledali huškanja i sa jedne i sa druge strane i znamo kako se organizira rat. Raz započinje i završava za stolom i to je činjenica!
Sve u redu. Fantastična je vijest u proizvodnji dronova. Sada se radi o protudronovskom sustavu za koji piše da je hrvatsko-slovenski ubojica dronova, pa mi nije jasno tko proizvodi ove protudronovske sustave, je li ih proizvodi Hrvatska ili Slovenija, ili zajedno. Također je navedeno da ih slovenska vojska već ima na svojim oklopnim vozimima a da Hrvatska tek ima plan naručiti taj protudronovski sustav. Ako treba naručiti, od koga treba naručiti i tko će ga isporučiti. Malo mi je to ostalo nejasno, premda sam apsolutno za proizvodnju i dronova i protudronovskih sustava.