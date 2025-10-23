Hrvatsko-slovenskog ubojicu dronova želi već 13 članica NATO-a

Dok širom Europe vlada dramatična situacija zbog pojava neidentificiranih, a u svakom slučaju neprijateljskih dronova, i najavljuje se podizanje "protudronskog zida" prema Rusiji, hrvatski DOK-ING i slovenska tvrtka Valhala Turrets na međunarodnom sajmu obrambene industrije SIDEC 2025. u Celju, predstavljaju svjetsku premijeru prvog teškog i jedinstvenog besposadnog sustava protuzračne i protudronske obrane. Trenutak za pojavu KOMODO-MANGART 25, kako se zove taj zajednički obrambeni sustav, upravo je idealan, jer brojne članice NATO-a žele nabaviti baš takve protuzračne i protudronske sustave. KOMODO-MANGART 25 jedinstven je jer je riječ o besposadnom sustavu, platforma mu je već poznati DOK-ING-ov KOMODO, a borbenu kupolu je razvila Valhalla. Do svjetske premijere, sustav želi naručiti već 13-ak članica NATO-a, slovenska vojska već ga koristi na oklopnim vozilima s posadom, a ministar obrane RH Ivan Anušić potvrđuje da će ovaj besposadni protudronski sustav naručiti i Hrvatska vojska.