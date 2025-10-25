Hrvatski analitičar: Trump prvi put prema Rusiji ide 'batinom', a ne 'mrkvom'

O najnovijem potezu američkog predsjednika i njegovim mogućim reperkusijama za odnose Washingtona i Moskve u Dnevniku HRT-a govorio je prof. dr. sc. Goran Bandov, voditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj na Sveučilištu u Zagrebu.

„Imamo, s jedne strane, simboličku razinu. To je prvi put da predsjednik Donald Trump uvodi nove sankcije prema Rusiji. Time se pokazuje smjer njegova razmišljanja. Do sada je prema Rusiji išao uvijek "mrkvom", a ovo je prvi put da ide "batinom",” rekao je Bandov, ističući kako je promjena pristupa u odnosima prema Moskvi itekako vidljiva.

Napominje da najnovije mjere protiv dviju ključnih ruskih naftnih kompanija neće ostati bez posljedica „Rusija će, kao i dosad, pokušati pronaći alternativne načine da zaobiđe propise, ali to će značajno poskupjeti proces uvoza ruske nafte. Morat će davati veće popuste i manje će zarađivati. Ovo je prvi put da predsjednik Trump u drugom mandatu koristi "batinu", a ne "mrkvu",” ponovio je.

Profesor Bandov komentirao je i poruku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je naznačio kako bi zamrzavanje postojeće crte sukoba moglo biti polazna točka za razgovore. „Predsjednik Ukrajine govori o primirju, o zamrzavanju trenutne situacije, ali ne o konačnom rješenju. Radi se o prijedlogu za početak pregovora kako bi se prestalo ubijati, no još smo jako daleko od mira i konačnih pregovora,” naglasio je Bandov.

Podsjetio je pri tome da Kijev ni u jednom trenutku nije dovodio u pitanje svoj teritorijalni integritet. „Ukrajina niti u jednom momentu nije rekla da bi odustala od suvereniteta bilo kojeg dijela svog teritorija. Međunarodno pravo i dalje priznaje Ukrajini apsolutni suvereni teritorij u međunarodno priznatim granicama,” rekao je Bandov.

Komentirajući ruske tvrdnje da se približava mogućnost diplomatskog dogovora, Bandov je upozorio da su takve izjave – prerane. „Još smo jako daleko od diplomatskog rješenja. U ovom trenutku čini se da Rusija želi postići što je moguće bolje uvjete na terenu i utvrditi pozicije kako bi u pregovorima imala bolje adute,” kazao je. Prema njegovim riječima, i Moskva i Kijev i dalje se nalaze u fazi taktičkog pozicioniranja. „Sve ide u smjeru odugovlačenja kako bi se na vojnom području utvrdila jedna i druga strana,” zaključio je.