Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
SANKCIJE RUSIJI

Hrvatski analitičar: Trump prvi put prema Rusiji ide 'batinom', a ne 'mrkvom'

Foto: Reuers/Pixsell
1/4
VL
Autor
Večernji list
25.10.2025.
u 21:46

„Sve ide u smjeru odugovlačenja kako bi se na vojnom području utvrdila jedna i druga strana,” zaključio je.

O najnovijem potezu američkog predsjednika i njegovim mogućim reperkusijama za odnose Washingtona i Moskve u Dnevniku HRT-a govorio je prof. dr. sc. Goran Bandov, voditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj na Sveučilištu u Zagrebu.

„Imamo, s jedne strane, simboličku razinu. To je prvi put da predsjednik Donald Trump uvodi nove sankcije prema Rusiji. Time se pokazuje smjer njegova razmišljanja. Do sada je prema Rusiji išao uvijek "mrkvom", a ovo je prvi put da ide "batinom",” rekao je Bandov, ističući kako je promjena pristupa u odnosima prema Moskvi itekako vidljiva.

Napominje da najnovije mjere protiv dviju ključnih ruskih naftnih kompanija neće ostati bez posljedica „Rusija će, kao i dosad, pokušati pronaći alternativne načine da zaobiđe propise, ali to će značajno poskupjeti proces uvoza ruske nafte. Morat će davati veće popuste i manje će zarađivati. Ovo je prvi put da predsjednik Trump u drugom mandatu koristi "batinu", a ne "mrkvu",” ponovio je.

Profesor Bandov komentirao je i poruku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je naznačio kako bi zamrzavanje postojeće crte sukoba moglo biti polazna točka za razgovore. „Predsjednik Ukrajine govori o primirju, o zamrzavanju trenutne situacije, ali ne o konačnom rješenju. Radi se o prijedlogu za početak pregovora kako bi se prestalo ubijati, no još smo jako daleko od mira i konačnih pregovora,” naglasio je Bandov.

Podsjetio je pri tome da Kijev ni u jednom trenutku nije dovodio u pitanje svoj teritorijalni integritet. „Ukrajina niti u jednom momentu nije rekla da bi odustala od suvereniteta bilo kojeg dijela svog teritorija. Međunarodno pravo i dalje priznaje Ukrajini apsolutni suvereni teritorij u međunarodno priznatim granicama,” rekao je Bandov.

Komentirajući ruske tvrdnje da se približava mogućnost diplomatskog dogovora, Bandov je upozorio da su takve izjave – prerane. „Još smo jako daleko od diplomatskog rješenja. U ovom trenutku čini se da Rusija želi postići što je moguće bolje uvjete na terenu i utvrditi pozicije kako bi u pregovorima imala bolje adute,” kazao je. Prema njegovim riječima, i Moskva i Kijev i dalje se nalaze u fazi taktičkog pozicioniranja. „Sve ide u smjeru odugovlačenja kako bi se na vojnom području utvrdila jedna i druga strana,” zaključio je.

Ključne riječi
pregovori Trump Ukrajina Rusija sankcije

Komentara 4

Pogledaj Sve
ST
StožerniGeneral50
22:27 25.10.2025.

Brave Trumpe komšijo.

SE
Serengeti
22:22 25.10.2025.

Rusi su odavno rekli da ne žele primirje već trajni mir. Nakon priznanja europskih čelnika da je Minsk sporazum bio samo varka da se dobije na vremene te da se Ukrajina naoruža jasno je zašto Rusi ne žele opet neko polovično rješenje.

VI
Vinovecernji
21:59 25.10.2025.

Nema komentara a clanak tako pametno opisuje emisiju dnevnika, cudo jedno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja