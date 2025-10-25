Propao dogovor o zajmu Ukrajini ruskim novcem: Jedna članica inzistira na podjeli rizika među svim državama

Šefovi država i vlada 27 članica Europske unije preksinoć su se razišli sa summita u Bruxellesu bez dogovora o korištenju oko 140 milijardi eura, iako su se nadali da će ga postići. Riječ je o novcu koji je Rusiji zamrznut na računima Eurocleara u Belgiji, a namijenjen je Ukrajini kao zajam u obliku predujma za ratnu odštetu koju bi Rusija jednog dana trebala platiti da bi taj novac dobila natrag. Politički dogovor o tom osjetljivom pitanju odgođen je do sljedećeg summita Europskog vijeća, i to zbog toga što Belgija, kako smo već javljali u jučerašnjem broju, inzistira na podjeli rizika među svim državama članicama, koje bi zajedno bile u ulozi jamca pokaže li se da je ovaj rizični manevar nezakonit pred nekim sudom na kojemu bi Rusija mogla pokrenuti postupak zbog toga što su joj oduzeta financijska sredstva.

– Želim da svi snose rizik. Bude li trebalo vratiti novac, trebat će svaka država pridonijeti kako ne bi samo Belgija preuzela rizik – rekao je belgijski premijer Bart De Wever. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je po završetku summita da je dogovoreno da Europska komisija pripremi konkretan prijedlog za sljedeći summit u prosincu. – Zbog Belgije i njezina financijskog sustava kao i njegove stabilnosti, ključno je bilo kakvu dalekosežnu odluku te vrste, koja ujedno ima i određenu reputacijsku dimenziju za Europsku uniju, donijeti u miru i sa što većim pravnim osiguračima – rekao je Plenković.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kaže kako su čelnici država i vlada postigli konsenzus oko pitanja "što" (što učiniti za osiguravanje ogromnih financijskih potreba Ukrajine u 2026. i 2027.), ali sada treba razraditi pitanje "kako". Na pitanje što će se učiniti odgovor je zajam za ratnu odštetu, a ono "kako" još treba razraditi i pronaći najbolju, pravno najsigurniju i najmanje rizičnu opciju, proizlazi iz izjava Ursule von der Leyen nakon summita.

Kako smo već pisali, riječ je o novcu koji je nastao prikupljanjem kamata i dospijećem stranih državnih obveznica u koje je prije početka invazije na Ukrajinu ulagala Narodna banka Rusije, a te obveznice Rusi su držali u belgijskoj financijskoj tvrtki Euroclear. Zbog invazije i sankcija, Euroclear nije mogao vraćati taj novac Rusiji, što bi bilo uobičajeno nakon isplate kamata i dospijeća obveznica, nego ga drži na računu Europske središnje banke.

Ideja je da Komisija posudi taj novac od Eurocleara, preusmjeri ga u obliku beskamatnog zajma Ukrajini, pod uvjetom da ga Ukrajina vrati kad joj Rusija jednog dana isplati ratnu odštetu, pa bi se tek tada taj novac vratio i Rusiji. Belgija želi biti sigurna u to da, ne ostvari li se sve onako kako je zamišljeno, sav trošak rizičnog manevra neće plaćati belgijski porezni obveznici.