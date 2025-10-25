Naši Portali
TOMISLAV KRASNEC

Predlaže se širenje misije EUMAM na tlo Ukrajine. Jesu li bili u pravu saborski skeptici prema sudjelovanju Hrvatske u toj vojnoj obuci?

storyeditor/2025-09-05/22PXL_310725_136192786_cr.jpg
Neva Žganec / PIXSELL
Autor
Tomislav Krasnec
25.10.2025.
u 19:33

Plenkoviću skoči tlak kad pokušava objasnit Milanovićeve teze

"S obzirom na razmatranja Strateškog pregleda, preporučuje se da EUMAM (…) provodi obuku u Ukrajini", kaže jedan tajni dokument, Strateški pregled europske misije vojne obuke ukrajinskih vojnika na teritoriju Europske unije, koji je upućen iz europske diplomatske službe EEAS u Vijeće Europske unije. Ta rečenica, kojom se zapravo predlaže proširenje misije EUMAM s dosad ograničene obuke na tlu država članica EU na moguću obuku Ukrajinaca na tlu same Ukrajine, budi uspomene i vraća nas na stazu sjećanja na burne rasprave u Saboru, koje su rezultirale nesudjelovanjem Hrvatske u misijama vojne obuke ukrajinskih branitelja u obrani protiv ruske agresije. Iz današnje perspektive, tko je bio u pravu?

Andrej Plenković Zoran Milanović EUMAM vojna obuka Ukrajina

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
19:38 25.10.2025.

Plenković je želio poslati naše vojnike i u misiju NSATU za koju je rekao da će se 100% odvijati i u Ukrajini. Zabole Plenkija za naše ljude, on se samo želi umiliti briselskim foteljašima. Milanović je i opet bio u pravu.

IG
IgorY
21:03 25.10.2025.

Što se tiče Ukrajine Milanović je u svemu u pravu.

Avatar IvanR
IvanR
20:56 25.10.2025.

Predlaže se svašta ali ništa od toga. Dolijeće nešto sa visine gadno u tom slučaju.

