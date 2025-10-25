Predlaže se širenje misije EUMAM na tlo Ukrajine. Jesu li bili u pravu saborski skeptici prema sudjelovanju Hrvatske u toj vojnoj obuci?

"S obzirom na razmatranja Strateškog pregleda, preporučuje se da EUMAM (…) provodi obuku u Ukrajini", kaže jedan tajni dokument, Strateški pregled europske misije vojne obuke ukrajinskih vojnika na teritoriju Europske unije, koji je upućen iz europske diplomatske službe EEAS u Vijeće Europske unije. Ta rečenica, kojom se zapravo predlaže proširenje misije EUMAM s dosad ograničene obuke na tlu država članica EU na moguću obuku Ukrajinaca na tlu same Ukrajine, budi uspomene i vraća nas na stazu sjećanja na burne rasprave u Saboru, koje su rezultirale nesudjelovanjem Hrvatske u misijama vojne obuke ukrajinskih branitelja u obrani protiv ruske agresije. Iz današnje perspektive, tko je bio u pravu?
128
Nema drugog koncerta
Analitičari o izjavi Tomaševića o Thompsonu: Ponaša se kao komesar, ali je dosljedan svojim vrijednostima
NJEZIN NAJVAŽNIJI MUŠKARAC
FOTO Emotivna Severina na koncertu u rodnom gradu: Nakon 12 godina borbe moj sin živi sa mnom
U GAVELLI
FOTO Brojna poznata lica na premijeri 'Sigurne kuće': Bračni par Kekin, Dikan, Šerbedžija...
Kvalitetan tretman
Plenković je želio poslati naše vojnike i u misiju NSATU za koju je rekao da će se 100% odvijati i u Ukrajini. Zabole Plenkija za naše ljude, on se samo želi umiliti briselskim foteljašima. Milanović je i opet bio u pravu.