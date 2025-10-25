Naši Portali
NOĆNI NAPAD

U Ruskom napadu na Kijev ubijena jedna i ranjeno 10 osoba

Kijev
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
25.10.2025.
u 09:52

Prema neslužbenim informacijama, mete ruskih napada bile su i termoelektrane koje se nalaze u Kijevu i okolici.

Jedna je osoba poginula, a 10 ih je ranjeno u glavnome gradu Kijevu nakon što su tijekom noći ruske rakete i dronovi pogodili više lokacija u Ukrajini, rekao je u subotu načelnik kijevske gradske vojne uprave. Po preliminarnim izvještajima u napadima su razbijeni prozori, oštećeni su automobili, a u dvorištu jedne stambene zgrade nastavo je velik krater, rekao je u izvješću o šteti u Kijevu Timur Tkačenko u objavi na Telegramu, dodavši da su napadi izazvali više požara i oštetili dječji vrtić.

Prema neslužbenim informacijama, mete ruskih napada bile su i termoelektrane koje se nalaze u Kijevu i okolici. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo oborilo je četiri od devet raketa i 50 od 62 drona lansiranih u napadima širom Ukrajine, kaže se u odvojenoj objavi na Telegramu. Zrakoplovstvo je izvijestilo o pet izravnih pogodaka raketa i 12 pogodaka dronova na 11 različitih lokacija u zemlji.
