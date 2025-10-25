Srbija ponudila domaćinstvo mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije

Srpski ministar vanjskih poslova Marko Đurić u ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital izjavio je da je Beograd spreman ugostiti mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije.

"Srbija je među zemljama koje nude svoje dobre usluge, s obzirom na naše iskustvo i činjenicu da smo prijatelji sa svim uključenim stranama, kako bismo, ako postoji potreba ili interes, bili domaćini bilo kakvih razgovora o tome kako okončati ovu strašnu tragediju koja je rezultirala tolikim smrtima i razaranjem", rekao je ministar.

Đurić je naglasio da rat u Ukrajini mora odmah završiti. "Srbija u načelu podržava teritorijalni integritet i suverenitet svih država u skladu s njihovim granicama priznatim od strane Ujedinjenih naroda", uključujući i Ukrajinu.

Ponuda za domaćinstvo mirovnih pregovora dolazi nakon što je planirani sastanak između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Mađarskoj odgođen. Neki analitičari smatraju da bi Srbija bila iznenađujući izbor za domaćina pregovora o primirju između Rusije i Ukrajine, s obzirom na povijesne veze između Rusije i Srbije, ukorijenjene u kulturnim i vjerskim poveznicama kroz Srpsku pravoslavnu crkvu.

USA, NEW YORK CITY - SEPTEMBER 25, 2025: Russia's Minister of Foreign Affairs Sergei Lavrov (L) and Serbia's Minister of Foreign Affairs Marko Djuric shake hands during a meeting on the sidelines of the 80th session of the UN General Assembly. Russian Ministry of Foreign Affairs/TASS/Sipa USA Photo: Tass/SIPA USA Foto: Tass/SIPA USA

Iako je Srbija podržala rezolucije Ujedinjenih naroda kojima se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu i referendumi o aneksiji dijelova ukrajinskog teritorija, Beograd je odbio pridružiti se zapadnim sankcijama protiv Rusije. Đurić je istaknuo da i Ukrajina i Rusija podržavaju teritorijalni integritet Srbije u vezi s Kosovom.

Đurić je boravio u New Yorku na sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Kosovu. Podsjetimo, 1999. godine NATO-ovo gotovo tromjesečno bombardiranje okončalo je rat između srpskih vladinih snaga i etničkih albanskih separatista na Kosovu. Srpske snage su istjerane, no Beograd i dalje smatra Kosovo srpskom pokrajinom.

Neki europski dužnosnici dovode u pitanje predanost Srbije europskoj zajednici. Đurić je uzvratio da Srbija cijeni svoje mjesto u Europi između Istoka i Zapada, istovremeno naglašavajući bliske odnose s SAD-om.

"Srbija je veoma ponosna na svoju neovisnu vanjsku i sigurnosnu politiku, duboko ukorijenjenu u povijesti našeg naroda, koja nam je omogućila da stoljećima ostanemo neovisni, iako smo mali", rekao je. "Veoma cijenimo naše strateško partnerstvo s SAD-om, za koje postoji dvostranačka suglasnost u toj zemlji."

Đurić je dodao: "Predsjednik Trump daleko je najpopularniji strani vođa u našoj zemlji i najpopularniji je vođa za Srbe. U usporedbi s drugim europskim zemljama, Trumpova popularnost u Srbiji je bez premca. Više od 71% Srba ima vrlo pozitivno mišljenje o američkom predsjedniku i njegovoj politici, što stvara plodno tlo za daljnji razvoj naših odnosa."

Ipak, veze Srbije s Kinom, koja se smatra glavnim ekonomskim i vojnim konkurentom SAD-a na globalnoj sceni, izazivaju zabrinutost u Washingtonu. SAD je nedavno uveo sankcije protiv srpske naftne kompanije u ruskom vlasništvu, Naftne industrije Srbije (NIS), koja je glavni dobavljač nafte i benzina u Srbiji.

Kina je u srpnju provela vojne vježbe u Srbiji unatoč upozorenjima Europske unije, a Beograd Pekingu pruža sigurnosno uporište u Europi. Srbija je također kupila kineske raketne sustave zemlja-zrak srednjeg i kratkog dometa. Prema Centru za analizu europske politike, Kina je u posljednjih 15 godina uložila više od 10 milijardi dolara u infrastrukturne projekte u Srbiji.

"Imamo vrlo dobre ekonomske odnose s Kinom, a Kina također podržava naš stav o Kosovu, prepoznajući Srbiju i njezine granice prema UN-u. Kao članica Vijeća sigurnosti UN-a, Kina je za nas važan partner", rekao je Đurić.

Dodao je da je nadmetanje velikih sila između SAD-a i Kine "iznad razine male balkanske nacije" te da će srpska vlada nastaviti fokusirati se na gospodarski razvoj.

Unutar zemlje, Srbiju već gotovo godinu dana potresaju studentski prosvjedi protiv korupcije, tražeći pravdu i odgovornost nakon smrti 16 ljudi u urušavanju željezničke stanice u Novom Sadu. Kritičari iz Europske unije osudili su oštar odgovor srpskih snaga sigurnosti na prosvjednike.

Đurić je izjavio da želi uspostaviti iskren dijalog s prosvjednicima i pronaći način za smirivanje tenzija. "S poštovanjem tretiramo mišljenja naših građana koji se ne slažu s vladom i ne želim ih na bilo koji način etiketirati. Vjerujem da smo dovoljno zreli za dostojanstven, pristojan i demokratski dijalog, a mi ćemo uvijek braniti demokraciju u Srbiji", rekao je.

Dodao je: "Vlada Srbije pokazala je odgovornost nakon tragedije u Novom Sadu. Ministri su zamijenjeni, neki su pozvani na odgovornost, čak i zatvoreni. Od tada smo promijenili vladu i uključili profesora Đuru Macuta, našeg sadašnjeg premijera, u vladu. Vizija predsjednika Vučića ostaje ujedinjenje naroda Srbije, prevladavanje političkih podjela i stvaranje društva temeljenog na dijalogu i društvenoj koheziji, a ne na polarizaciji."