Hrvatska vojska navikla je na najteže: Stvorena u paklenim uvjetima, sada treba hitnu modernizaciju

Prvi višestranački Sabor Hrvatska je dobila 30. svibnja 1990., no to još nije značilo da je stvorena i nova, neovisna država. Put do nezavisnosti bio je još dugačak. Kako politika nije uspjela osigurati mirnu tranziciju, a pod pritiskom unutrašnje pobune dijela srpskog stanovništva i vanjske agresije velikosrpske politike, novo hrvatsko političko vodstvo, predvođeno Franjom Tuđmanom, shvatilo je da se nova država mora pripremiti za rat. Koji je, nažalost, bio neizbježan.