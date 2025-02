Hrvatici za parkiranje BMW-a u Grazu kazna preko 8.000 eura

Austrijski mediji ne prestaju pisati o Hrvatici koja je za višemjesečno parkiranje BMW-a zagrebačkih registarskih oznaka u Grazu dobila da plati više od 8.000 eura kazne. Kako izvještava Steiermark.antene ovaj je automobil nepropisno parkiran, i to već od listopada prošle godine, u plavo označenoj zoni Kai Kaiser Franz-Josef (Kej cara Franje Josipa) u Grazu. Potvrda višemjesečnog parkiranja je slovenska vinjeta na staklu automobila. Mediji navode kako je vlasnica automobila Hrvatica, poznata nadležnim službama za naplatu parkiranja u Grazu, glavnom gradu austrijske pokrajine Štajerske.

Kako je za Steiermark.antenu rekao Thomas Fischer iz Odjela za ceste u Grazu, Hrvatica je jednom došla na Odjel za naplatu parkiranja i platila je dvije kazne. Međutim, kako je napomenuo, kada su joj okvirno izračunali iznos ukupnog duga, što za kazne, što za naknade za parkiranje, “bijesno je izletjela iz zgrade”. Kako vlasnica svoj BMW nije pomakla s navedenog mjesta još od listopada, blokiran mu je jedan od kotača, tako nije u voznom stanju.

Situacija je, kako se ističe, prilično kompleksna jer se radi o vozilu strane registracije. Ali i naplata kazni, jer vozilo uredno registrirano i ne ometa promet. Vjerojatno zato još po njega nije došao pauk, i uklonio ga. Mediji ističu da je uklanjanje vozila paukom moguće tek ako je automobilu isteklo osiguranje ili postoji tzv. “namjera odbacivanja” što znači da nema registarske oznake ili predstavlja neposrednu opasnost za okolinu (npr. curenje goriva ili ulja). U slučaju da automobil bude uklonjen paukom, šest mjeseci nakon toga, prema austrijskim propisima, prelazi u vlasništvo Grada Graza i može biti stavljen na javnu dražbu.

Tako dugo dok se to ne dogodi, komunalni redari i dalje uredno svaki dan pišu kazne i na lijevom vjetrobranskom staklu automobila već je cijeli snop papira. Ono što je poznato je da do sada kazne i pristojbe za parkiranje BMW-a iznose preko 8.000 eura. Do kada, bolje rečeno do kojeg iznosa je vlasnica automobila iz Hrvatske spremna se nadmudrivati i sporiti s nadležnim štajerskim organima, za sada je nepoznato.

