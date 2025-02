Odjednom su se stvorili i počeli nam lijepiti kazne od 30 eura. Nikad prije nismo imali problema

Iako mjesta nisu iscrtana, parkiranje uz nogostup jedne od zgrada u Travnom, svjedoče tamošnji stanari, nikada nije bilo problem, posebice jer nema ni znaka koji bi upućivao na zabranu. Neki od njih, kažu, automobile ondje ostavljaju već više od pola stoljeća, no sad je vozače dočekalo neugodno iznenađenje zataknuto na vjetrobransko staklo. Više od 20 kazni za nepropisno parkiranje, negoduju, u posljednjih nekoliko dana podijeljeno je stanarima zgrade u Ulici Božidara Magovca od kućnog broja 48 do 52. A ceh je 30 eura, odnosno 15 ako se plati odmah.

– Otkako je zgrada izgrađena, ovdje se najnormalnije parkiramo i nikada nismo imali problema niti je itko dobio kaznu. Odjednom su se stvorili i počeli ih dijeliti na cijelom tom potezu, a neki su susjedi s prozora vidjeli prometne redare i upitali ih kako su baš došli do ove adrese, na što su im kratko odgovorili “dolazimo samoinicijativno ili na prijavu”. Problem parkiranja postoji u cijelom kvartu i svi ostavljaju aute gdje stignu, stoga nam stvarno nije jasno kako su baš do nas došli – govori Jasminka Ogrizović, predstavnica stanara na broju 52. Jedna od njezinih susjeda je odvjetnica, dodaje, pa su je upitali za savjet, a nakon dužeg istraživanja i prekopavanja po Zakonu sigurnosti prometa na cestama, tvrdi, nije pronašla pravne osnove za podijeljene kazne.

– Živim na broju 68, a moj sin je nedavno kupio stan na broju 50. Imao je građevinske radove i zamolio me da odem nešto dogovoriti s radnicima dok je on na poslu, a kako sam nedavno operirao kralježnicu i teško hodam, odvezao sam se autom. Parkirao sam pred zgradom, nije me bilo dvadesetak minuta, a kada sam se vratio, dočekala me kazna – kaže Darko Krizmanić. Jedna od susjeda dobila je pak, napominju, dvostruko veću kaznu, i to jer su zadnja dva kotača dodirivala jednu od žutih crta koje su stanari prije nekoliko godina sami iscrtali kako bi hitnim službama osigurali nesmetan prolaz do njihovih ulaza. – Ovdje se radi samo o principu. Najradije ne bih platio, ali s druge strane, ako se to otegne, sudski troškovi mogli bi ispasti puno više – dodaje Krizmanić.

Foto: Patricija Flikač/PIXSELL

Kažnjeni vozači kontaktirali su prometno redarstvo, gdje se, ističu, isprva danima nitko nije javljao, ali naposljetku su im kazali da se obrate Mjesnome odboru kako bi im iscrtali mjesta i postavili znak dozvole bočnog parkiranja. No je li takvo rješenje ondje moguće, između ostalog pitali smo Grad, otkuda su nam rekli kako je riječ o dvosmjernoj cesti na kojoj ne postoje prometno-tehnički uvjeti za uspostavu parkirališnih mjesta. – Prema pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, minimalna širina prilaza parkirališnim mjestima iznosi 5,40 metara, a uzdužno parkirani automobili protupropisno zauzimaju gotovo cijeli prometni trak, što onemogućuje sigurno odvijanje prometa – naveli su u odgovoru.

Pitali smo ih i na temelju čega su podijeljene kazne za nepropisno parkiranje te koje su sankcije za neplatiše, na što su pak odgovorili kako se lokacije izvida određuju uz pomoć operativnih analiza i drugih objektivnih pokazatelja koji upućuju na učestalost činjenja prometnih prekršaja na nekom području. Napomenuli su i kako su iste lokacije svakodnevno ponekad podložne promjenama na temelju zaprimljenih prijava fizičkih i pravnih osoba, državnih tijela i svih drugih zainteresiranih strana, kao i stvarnom stanju i izvanrednim događajima na terenu.

– Podatke o prijavama prometnom redarstvu ne možemo objavljivati, s obzirom na to da zainteresirane strane s razlogom traže diskreciju, što smo im dužni i zajamčiti. Postupanja pak moraju biti istovjetna, neovisno o tome na koji način je prijava zaprimljena ili je prometni redar neposrednim opažanjem uočio prekršaj – objasnili su. Što se tiče sankcija, poručili su, vlasnik vozila dobit će obavijest o počinjenom prekršaju s obrascem koji mora popuniti i dostaviti prometnom redarstvu kako bi se izdao obavezni prekršajni nalog, koji će također stići na adresu prebivališta. – Na takav nalog postoji i pravo prigovora u roku od osam dana od primitka, a daljnji su postupci u pravilu u nadležnosti prekršajnog suda – kazali su u Gradu.

A bočno parkirani automobili, napominje Anita Davidović, predstavnica stanara na kućnom broju 48 A, probleme stvaraju i na glavnoj cesti, kojom usto prolaze autobusi, no na toj su lokaciji mjesta iscrtana. – Ondje se nalazi i zebra koju naša djeca svakodnevno prelaze, a kako bi se uvjerila da nema jurećih automobila, moraju izaći na cestu jer s nogostupa se od onih parkiranih automobila ništa ne vidi. Postavljena su i ogledala koja ničemu ne služe jer su krivo usmjerena pa ih ignoriraju i pješaci i vozači – dodaje A. Davidović.