Putinov čovjek objavio sliku pada Rima i prizor iz Europe: 'Barbari pred vratima'

Ruski dužnosnik Kiril Dmitrijev izazvao je pozornost objavom na društvenim mrežama u kojoj je novi val migranata u španjolskoj enklavi Ceuti usporedio s padom Rimskog Carstva. U komentaru je priljev migranata usporedio s provalom barbara u Rim 410. godine, što je izazvalo brojne reakcije.

Dmitrijev, koji je posebni predstavnik ruskog predsjednika za ulaganja i gospodarsku suradnju sa stranim državama te izvršni direktor Ruskog fonda za izravna ulaganja (RDIF), na platformi X objavio je poruku: - Barbari pred vratima: 410. godine i danas. Objavu je popratio reprodukcijom slike "Uništenje" američkog slikara Thomasa Colea iz ciklusa Tijek Carstva, uz fotografiju migranata koji ulaze u Ceutu.

Barbarians at the Gate: 410 AD vs Now pic.twitter.com/kr0EDq3gub — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) July 30, 2026

Komentar je uslijedio nakon što je velik broj migranata iz Maroka pokušao ući u španjolsku autonomnu enklavu na sjeveru Afrike. Kako su potvrdile španjolske vlasti, brojni migranti doplivali su do lukobrana i probili policijski kordon kako bi ušli na teritorij Europske unije.

Prema navodima španjolske javne televizije TVE, granicu je tijekom jednog dana prešlo između 2.000 i 3.000 uglavnom mladih migranata. Istodobno je državna novinska agencija EFE izvijestila da su se stotine ljudi uspjele popeti preko zaštitne ograde i ući u Ceutu u trenutku kada na tom dijelu nije bilo policijskog nadzora.

Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s afričkim kontinentom. Zbog svog položaja ove dvije španjolske enklave već godinama predstavljaju jednu od glavnih ulaznih točaka za migrante koji iz Afrike pokušavaju stići na europsko tlo, pa povremeno svjedoče masovnim pokušajima prelaska granice.