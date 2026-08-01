Znate li što znači vaše? Ovo su značenja najčešćih hrvatskih imena

Odabir imena proces je koji može potrajati, pogotovo kada roditelji imaju različite ideje, ali iza svakog imena krije se priča koja seže daleko u prošlost. Brojna popularna hrvatska imena potječu iz hebrejskog, grčkog, latinskog ili staroslavenskog jezika, a njihova izvorna značenja povezana su s prirodom, ljudskim vrlinama ili vjerom. Iako su među najčešćima na ovim prostorima, malo tko zna kakvu simboliku krije njegovo ime.

Najčešća ženska imena u Hrvatskoj nose zanimljiva značenja i dugu povijest. Ime Ana potječe od hebrejskog imena Hannah te znači milost ili Božja milost, zbog čega se simbolično povezuje s dobrotom, suosjećanjem i velikodušnošću. Marija, jedno od najraširenijih imena na svijetu, najčešće se tumači kao voljena, uzvišena ili ona koju Bog ljubi, a tradicionalno simbolizira brižnost, odanost i snagu. Ivana je ženski oblik imena Ivan i znači Bog je milostiv, pa se često povezuje s iskrenošću i pouzdanošću. Katarina dolazi od grčke riječi katharos, što znači čista, zbog čega simbolizira poštenje i čestitost.

Lucija, nastala od latinske riječi lux, znači svjetlost, zbog čega se povezuje s optimizmom, mudrošću i nadom. Sara je ime hebrejskog podrijetla i znači princeza ili gospa, a tradicionalno simbolizira dostojanstvo i plemenitost. Ema se prevodi kao snažna, pa se uz to ime često vežu samostalnost i unutarnja snaga. Maja ima više mogućih podrijetla te se najčešće povezuje s rimskom božicom proljeća Majom, zbog čega simbolizira obnovu, plodnost i novi početak.

Muška imena također nose bogatu simboliku povezanu s vjerom, snagom i osobinama. Ivan, jedno od najzastupljenijih imena u Hrvatskoj, znači Bog je milostiv, a tradicionalno se povezuje s poštenjem, skromnošću i pouzdanošću. Marko potječe od latinskog imena Marcus, povezanog s rimskim bogom Marsom, pa se njegovo značenje najčešće tumači kao posvećen Marsu ili ratnik, zbog čega simbolizira hrabrost i odlučnost. Petar, izveden iz grčke riječi petros, znači stijena te predstavlja čvrstinu, stabilnost te osobu koja je često oslonac drugima. Luka, kao i Lucija, često se povezuje sa svjetlošću, a njegovo se značenje najčešće tumači kao onaj koji donosi svjetlost, zbog čega simbolizira mudrost, nadu i optimizam.

Tomislav je staroslavensko ime koje se povezuje sa slavom i ugledom te simbolizira čast i uspjeh. Matej znači Božji dar, pa se tradicionalno povezuje s dobrotom i zahvalnošću. Filip je grčkog podrijetla i znači ljubitelj konja, što je u antičko doba bilo simbol plemenitosti, slobode i hrabrosti. Ante je hrvatski oblik imena Antun, čije se značenje najčešće tumači kao neprocjenjiv ili neprocjenjive vrijednosti, zbog čega simbolizira pouzdanost i vrijednost. Ime Josip sastoji se od hebrejske riječi Yo (skraćenice za Jahvu) i glagola yasaf, koji znači dodati ili umnožiti, pa se najčešće prevodi kao „Bog će pridodati“ ili „Bog neka doda“, a simbolično se povezuje s napretkom, blagostanjem i ustrajnošću. Iako se trendovi mijenjaju, brojna tradicionalna imena i dalje ostaju među najčešćim izborima roditelja. Bez obzira birate li ime zbog tradicije, značenja ili jednostavno zato što vam se sviđa, iza svakoga imena krije se priča stara stoljećima.