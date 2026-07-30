Obustavljena potraga za nestalim austrijskim skiperom kod Šolte

Nakon višednevne potražne akcije u četvrtak je obustavljena potraga za austrijskim nautičarom nestalim 26. srpnja tijekom plovidbe u zapadnom dijelu splitskog arhipelaga, kod otoka Šolte, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Kako su priopćili, odluka o obustavi akcije traganja i spašavanja za voditeljem jedrilice usuglašena je u četvrtak ujutro u nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe.

Iz Ministarstva mora podsjetili su da je koordinirana akcija traganja pokrenuta po prvoj dojavi o nestanku nautičara i trajala je neprekidno do danas u širem području zapadnog dijela splitskog arhipelaga. Od početka traganja za nestalim Austrijancem u akciju su bile uključene sve raspoložive jedinice iz sastava Lučke kapetanije Split i ispostava u Hvaru i Milni, kao i brodice iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split, uz podršku Obalne straže RH.

Najintenzivnije aktivnosti provodile su se u prva dva dana od prijave nestanka, kada su za nestalim tragali službenici splitske Kapetanije i ispostava s tri spasilačke brodice te službenici PPAP Split također s tri policijske brodice. Posljednja dva dana akcije za nestalim se tragalo s dvije spasilačke brodice iz sastava ILK Hvar i Milna te policijskom brodicom.

Uz površinsko traganje iz MRCC Rijeka u suradnji sa Obalnom stražom RH, u traganje su angažirane i dvije zračne jedinice, odnosno, zrakoplov tip 'Pilatus' i helikopter, koji su šire područje traganja nadlijetali prva dva dana akcije, a zračno pretraživanje bilo je pojačano i namjenskom besposadnom letjelicom iz sastava splitske Kapetanije, kojom se pretraživalo područja utvrđena Planom traganja sve dane trajanja akcije, koordinirane iz MRCC Rijeka.

"S obzirom na to da uloženi napori i sredstva, nažalost, nisu rezultirali pronalaskom nestaloga, daljnje radnje vezane uz taj izvanredni događaj nastavljaju se voditi u sklopu redovitih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog prometa, u nadležnosti Lučke kapetanije Split i pripadajućih ispostava", izvijestili su iz Ministarstva mora.

Također su izvijestili da je u noći na četvrtak kod otoka Svetac izgorjela i potonula brodica s tročlanom posadom koja je spašena. Požar na brodici planuo je u oko 1,45 sati, u uvali Slatina kod otoka Svetac, na brodici hrvatske zastave dužine 11,6 metara. Tročlana posada, od kojih su svi hrvatski državljani, uključujući i vlasnika brodice, pravovremeno je napustila plovilo te nitko nije ozlijeđen. Brodica je nakon požara potonula, a prema izjavi vlasnika oko 300 litara dizelskog goriva u potpunosti je izgorjelo, pa nema onečišćenja mora.

Vlasniku je izdan nalog za vađenje i zbrinjavanje potonule podrtine, a očevid o uzrocima nesreće se nastavlja. Putem Obalne radio postaje Split emitira se radijska obavijest (SECURITE) o potrebi povećanog opreza tijekom plovidbe u području potonuća, poručili su iz Ministarstva mora.