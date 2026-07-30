Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAGEDIJA U JADRANU

Obustavljena potraga za nestalim austrijskim skiperom kod Šolte

Nestali skiper
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
VL
Autor
Mladenka Tomić/Hina
30.07.2026.
u 22:29
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Kako su priopćili, odluka o obustavi akcije traganja i spašavanja za voditeljem jedrilice usuglašena je u četvrtak ujutro u nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe.

Nakon višednevne potražne akcije u četvrtak je obustavljena potraga za austrijskim nautičarom nestalim 26. srpnja tijekom plovidbe u zapadnom dijelu splitskog arhipelaga, kod otoka Šolte, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Kako su priopćili, odluka o obustavi akcije traganja i spašavanja za voditeljem jedrilice usuglašena je u četvrtak ujutro u nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe. 

Iz Ministarstva mora podsjetili su da je koordinirana akcija traganja pokrenuta po prvoj dojavi o nestanku nautičara i trajala je neprekidno do danas u širem području zapadnog dijela splitskog arhipelaga. Od početka traganja za nestalim Austrijancem u akciju su bile uključene sve raspoložive jedinice iz sastava Lučke kapetanije Split i ispostava u Hvaru i Milni, kao i brodice iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split, uz podršku Obalne straže RH.

Najintenzivnije aktivnosti provodile su se u prva dva dana od prijave nestanka, kada su za nestalim tragali službenici splitske Kapetanije i ispostava s tri spasilačke brodice te službenici PPAP Split također s tri policijske brodice. Posljednja dva dana akcije za nestalim se tragalo s dvije spasilačke brodice iz sastava ILK Hvar i Milna te policijskom brodicom.

Uz površinsko traganje iz MRCC Rijeka u suradnji sa Obalnom stražom RH, u traganje su angažirane i dvije zračne jedinice, odnosno, zrakoplov tip 'Pilatus' i helikopter, koji su šire područje traganja nadlijetali prva dva dana akcije, a zračno pretraživanje bilo je pojačano i namjenskom besposadnom letjelicom iz sastava splitske Kapetanije, kojom se pretraživalo područja utvrđena Planom traganja sve dane trajanja akcije, koordinirane iz MRCC Rijeka.

"S obzirom na to da uloženi napori i sredstva, nažalost, nisu rezultirali pronalaskom nestaloga, daljnje radnje vezane uz taj izvanredni događaj nastavljaju se voditi u sklopu redovitih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog prometa, u nadležnosti Lučke kapetanije Split i pripadajućih ispostava", izvijestili su iz Ministarstva mora.

Također su izvijestili da je u noći na četvrtak kod otoka Svetac izgorjela i potonula brodica s tročlanom posadom koja je spašena. Požar na brodici planuo je u oko 1,45 sati, u uvali Slatina kod otoka Svetac, na brodici hrvatske zastave dužine 11,6 metara. Tročlana posada, od kojih su svi hrvatski državljani, uključujući i vlasnika brodice, pravovremeno je napustila plovilo te nitko nije ozlijeđen. Brodica je nakon požara potonula, a prema izjavi vlasnika oko 300 litara dizelskog goriva u potpunosti je izgorjelo, pa nema onečišćenja mora.

Vlasniku je izdan nalog za vađenje i zbrinjavanje potonule podrtine, a očevid o uzrocima nesreće se nastavlja. Putem Obalne radio postaje Split emitira se radijska obavijest (SECURITE) o potrebi povećanog opreza tijekom plovidbe u području potonuća, poručili su iz Ministarstva mora.

FOTO Povijesno nizak vodostaj paralizirao Dravu: 'I riba se povukla u dublje dijelove, odlazi prema Dunavu'
Nestali skiper
1/40
Ključne riječi
ministarstvo mora nestali Šolta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!