Nakon desetljeća u kojem je europska energetska politika bila usmjerena na gradnju vjetroelektrana, solarnih elektrana i drugih obnovljivih izvora energije, Europska unija ulazi u novu fazu zelene tranzicije. Glavni izazov više nije proizvesti dovoljno čiste električne energije, nego potaknuti građane, promet i industriju da umjesto plina, nafte i drugih fosilnih goriva koriste električnu energiju.
Europska komisija želi Europu pretvoriti u prvi svjetski "elektrokontinent". Prema novom Akcijskom planu za elektrifikaciju, Bruxelles planira povećati udio električne energije u konačnoj potrošnji energije s današnja 23 posto na 46 posto do 2040., uz međucilj od 32 posto do 2030. godine. Ostvarenje tog cilja, prema procjenama Komisije, moglo bi Europskoj uniji donijeti uštede od oko 260 milijardi eura godišnje na uvozu fosilnih goriva, dok bi ubrzana elektrifikacija mogla zamijeniti dvije trećine sadašnje potrošnje prirodnog plina i prepoloviti potrošnju nafte. Riječ je o jednom od najambicioznijih energetskih projekata EU od predstavljanja Europskog zelenog plana. Bruxelles elektrifikaciju više ne promatra samo kao instrument klimatske politike nego i kao odgovor na rastuću geopolitičku neizvjesnost, visoke cijene energenata i sve izraženiji problem konkurentnosti europske industrije.
Europa na struju: Cilj je uštedjeti 260 milijardi eura godišnje na fosilnim gorivima
Najambiciozniji projekt elektrifikacije za Bruxelles nije klimatska politika, nego odgovor na geopolitičku neizvjesnost
Komentara 2
Što manje ovisan o druguma tim bolje.
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Kakve gluposti, ne može se proizvesti dovoljno struje za električna vozila, nema dovoljno punionica itd. Nevjerojatna je ta EU birokracija, uspjela je temeljito uništiti najjači izvoznu industriju na svijetu i do te mjere da sada radi spasa pokušavaju raditi lom poslove za Kineze... Jako dobar primjer koja je to snaga destrukcije kada se ideologija spoji i ugura u birokraciju. EU nema niti jednog tehnološkog globalnog lidera, dok drugi velikim koracima grabe naprijed, EU nazaduje, deindustrijalizira se, globalno više ne predstavlja ništa, osim nešto novaca koje treba još uzeti... Koja destrukcija, sada su se namjerili na IT industriju i uspješno će uništiti i to. Vrlo brzo, na jesen dolaze nova pravila, to će biti pomor softvera. Već sada imamo namjerno poglupljenu AI za serviranje u EU, već sada imamo ograničene digitalne usluge, na jesen će situacija biti još i puno gora...