Europa na struju: Cilj je uštedjeti 260 milijardi eura godišnje na fosilnim gorivima

Nakon desetljeća u kojem je europska energetska politika bila usmjerena na gradnju vjetroelektrana, solarnih elektrana i drugih obnovljivih izvora energije, Europska unija ulazi u novu fazu zelene tranzicije. Glavni izazov više nije proizvesti dovoljno čiste električne energije, nego potaknuti građane, promet i industriju da umjesto plina, nafte i drugih fosilnih goriva koriste električnu energiju.



Europska komisija želi Europu pretvoriti u prvi svjetski "elektrokontinent". Prema novom Akcijskom planu za elektrifikaciju, Bruxelles planira povećati udio električne energije u konačnoj potrošnji energije s današnja 23 posto na 46 posto do 2040., uz međucilj od 32 posto do 2030. godine. Ostvarenje tog cilja, prema procjenama Komisije, moglo bi Europskoj uniji donijeti uštede od oko 260 milijardi eura godišnje na uvozu fosilnih goriva, dok bi ubrzana elektrifikacija mogla zamijeniti dvije trećine sadašnje potrošnje prirodnog plina i prepoloviti potrošnju nafte. Riječ je o jednom od najambicioznijih energetskih projekata EU od predstavljanja Europskog zelenog plana. Bruxelles elektrifikaciju više ne promatra samo kao instrument klimatske politike nego i kao odgovor na rastuću geopolitičku neizvjesnost, visoke cijene energenata i sve izraženiji problem konkurentnosti europske industrije.