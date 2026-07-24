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VELIKI IZNOSI

Eurojackpot odnio 71 milijun eura u Španjolsku, ali dva velika dobitka idu i u Hrvatsku: Evo gdje su uplaćeni dobitni listići

Šibenik: Prodajno mjesto na kojem je uplaćen dobitni listić Eurojackpota
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.07.2026.
u 21:19
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Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 28.07.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura

U 59. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 4, 6, 8, 17, 22 – 7, 10, koji su nekome iz Španjolske donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 71.262.143,10 eura. U Hrvatskoj su pogođena dva dobitka 5, svaki vrijedan 53.581,10 eura. Dobitni listići uplaćeni su na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije u Novskoj na adresi Trg Đure Szabe 7 i u Poreču na adresi Mate Vlašića 55 (Tisak).

U Novskoj su odigrane tri kombinacije igre Eurojackpot s dvije dodatne igre Joker te je za uplaćenih 8 eura osvojeno 53.581,10 eura. Na sretnom prodajnom mjestu u Poreču, odigrane su četiri kombinacije igre Eurojackpot za dva kola te je za uplaćenih 16 eura osvojeno 53.581,10 eura. Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 28.07.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.
Ključne riječi
Hrvatska Lutrija Eurojackpot

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