Hrvati u Crnoj Gori opet žrtve predizbornih obračuna: 'Ovi događaji ne bi ih trebali obeshrabriti'

Ploča koju je postavila crnogorska vlada na objektu bivšeg logora Morinj s natpisom da su "tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku" tamo bili "zatočeni hrvatski branitelju i civili" te da se sjećaju "zločina počinjenih da bi se osramotilo ime i duh Crne Gore" i izražavaju "žaljenje za sve patnje" izazvala je snažne reakcije unutar Crne Gore, velikim dijelom i zato što se ovoga vikenda održavaju lokalni izbori.

(Ne)legalno postavljanje

Riječ je o spomen-ploči koju su otkrili crnogorski ministri vanjskih poslova i obrane Ranko Krivokapić i Raško Konjević, a svečanosti su nazočili potpredsjednik hrvatske vlade Tomo Medved i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Lokalna vlast je nakon ceremonije ustvrdila je da je ploča postavljena nezakonito, da bi se tom gledištu na kraju priključio i premijer u tehničkoj vladi Dritan Abazović pa je ploča uklonjena.

U takvoj atmosferi Hrvati u Crnoj gori dočekuju lokalne izbore u 14 gradova i općina, a vjerojatno će u dogledno vrijeme uslijediti i parlamentarni izbori u toj državi u kojoj se politička scena trese i preslaguje. Najveća hrvatska stranka Hrvatska građanska inicijativa, koja broji oko 6000 članova, ima podršku službenog Zagreba iz kojeg im šalju i poruku.

– Ovi događaji ne bi trebali obeshrabriti Hrvate u nastojanjima za političku participaciju – istaknuo je hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

No zanimljiva je i geneza postavljanja spomen-ploče: inicijativa i ideja došla je lani od tadašnjeg ministra vanjskih poslova Crne Gore u vladi Dritana Abazovića, Đorđa Radulovića, i to kad su prvi put od rata izaslanstva dviju država – Crne Gore i Hrvatske – zajednički položila vijence i upalila svijeće na području bivšega logora Morinj. Radulović je sada savjetnik premijera Abazovića. Njegovu inicijativu preuzeo je i nastavio sadašnji ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić, usto ojačan potpredsjednikom vlade i ministrom obrane Raškom Konjevićem, da bi se ona i ostvarila prije 10-ak dana. Bio je to potez koji je zavrijedio pohvale, koji je pokazao da je crnogorska politika krenula u drukčijem smjeru suočavanja s prošlosti i preuzimanja odgovornosti, na koji bi se mogle ugledati i druge države, prije svega Srbija.

EU i NATO vrijednosti

U četvrtak je pak odjeknula izjava premijera Abazovića da su Konjević i Krivokapić stavili ploču, a da nisu obavijestili vladu te je on ocijenio da su počinili kazneno djelo. No ministri i dalje tvrde da je sve legalno.

– Postavili smo ploču vojnom objektu u skladu s propisima kojima se uređuju područja vojske i obrane – naveli su ministri Raško Konjević i Ranko Krivokapić. Pritom su bili motivirani ostvarivanjem obaveza iz europskih integracija, a u skladu s NATO savezništvom i vrijednostima koje su pod udarom agresivnih regionalnih politika.