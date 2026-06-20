Bez prakse više nema dozvola za voditelje brodica

– Vrijeme je da promijenimo stvari, da se uvede više reda te pojačaju kontrole na našem Jadranu. Podržavam uvođenje praktične nastave i nadam se da će biti organizirana temeljito i raznovrsno kao i za vozačke dozvole za automobile – kaže za Večernji list Antonio Zubčić, vlasnik pomorskog učilišta Sea Licence u Zadru, komentirajući najavljene izmjene Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama.

Kako je objavio Index, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture priprema najveću reformu sustava pomorskih dozvola u posljednjih nekoliko desetljeća. Uz ostalo, uvodi se računalno polaganje ispita za sve kategorije i obvezna praktična plovidba za buduće skipere. Za najčešću B kategoriju, koja omogućuje upravljanje plovilima do 30 bruto tona, sada je dovoljno pristupiti ispitu bez stvarnog iskustva na moru. U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture potvrdili su da su posljednjih mjeseci provodili analizu postojećeg sustava stjecanja svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, izrađena je Studija sustava ispitivanja i priprema se prijedlog novog Pravilnika. A. Zubčić pozdravlja izmjene, no apelira, kaže, da se povećaju i cijene vinjeta za strance koji dovoze svoja plovila na Jadran.

– Cijene vinjeta nisu rasle godinama, a nekoliko posljednjih pomorskih nesreća imali smo nesreće koje su izazvali nositelji stranih dozvola koji dovoze svoje brodice i plove za nikakav novac, a Hrvatska nema dovoljno kontrole. Te vinjete su kao neka vrsta dozvola da mogu ploviti po Jadranu. Predlažem da se digne cijena vinjeta i da se ne može tako jeftino upravljati plovilima, ali i da se kroz vinjete regulira o kojoj vrsti dozvola je riječ. Upire se stalno da mi ovdje u Hrvatskoj loše radimo posao, a stranci nam dolaze s minimalnim znanjem i događaju se nesreće kakvima smo svjedočili – kaže Zubčić. – Tečaj za voditelja brodice nije obvezan i može se na ispit doći i bez njega.

Nije obvezan ni praktičan tečaj, dovoljno je samo teoretsko znanje za voditelja brodice. Na osnovi tog teoretskog znanja dobivate dozvolu za upravljanje brodicom do 15 metara ili jahte do 18 a da uopće niste stupili na palubu. Naravno, ima onih koji jesu, ali većina nije. Dosad su se usmeni ispiti provodili ispred tri do pet članova komisije i moglo se dogoditi da kriteriji nisu bili ujednačeni u Rijeci ili Zadru, na primjer. Ako se uvede polaganje ispita kao u autoškoli, preko računala i da svi imaju iste zadatke, to je po meni veliki plus. Položit će oni koji znaju. Isto tako, ako se uvede i obvezan praktični tečaj, to će biti odlična stvar. Mi u našoj tvrtki organiziramo tečaj na kojem se uče osnovne mornarske vještine. No, pitanje je postoji li dovoljna infrastruktura i dovoljno ljudi za provođenje praktičnih tečajeva? Valjda će oni koji donose zakone uzeti to u obzir, ali velim, to su pozitivne promjene – kaže nam vlasnik tvrtke koja organizira tečajeve za voditelje brodica (podaci poznati redakciji). Kaže da se zbog praktičnog neznanja na moru događaju uglavnom manje nezgode u kojima nastaje materijalna šteta, recimo prilikom pristajanja.

– Nesreće sa smrtnim posljedicama događaju se najviše zbog neodgovornosti pojedinaca, i tu nekakav tečaj neće puno pomoći. U autoškoli sigurno ne učite da možete juriti ulicom 200 kilometara na sat, a netko će to ipak učiniti. Zna se da unutar 300 metara od obale nije dozvoljeno glisiranje, ali neki se toga ne pridržavaju. Ni jedan tečaj neće nekog neodgovornog spriječiti da napravi glupost – kaže. Njegova tvrtka tečaj B kategorije organizira uglavnom vikendom i traje jedan dan, odnosno osam sati. S dozvolom B kategorije možete upravljati brodicama za osobne potrebe do 15 metara dužine, jahtama za osobne potrebe i jahtama koje se iznajmljuju bez posade do 18 metara dužine. Ispit B kategorije za voditelja brodice mogu polagati osobe s navršenih 16 godina starosti, a polaže se u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu ili u bilo kojoj Lučkoj kapetaniji na moru. Cijena tečaja je, veli, 120 eura, a ispita oko 60.