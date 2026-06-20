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POLARIS AWARDS

Političke kampanje u Splitu i Đakovu nagrađene međunarodnom nagradom: "Pratimo globalne trendove u političkim kampanjama, a to donosi rezultate"

Atomski marketing
VL
Autor
Večernji.hr
20.06.2026.
u 14:02

Polaris Awards globalna je nagrada za političke kampanje i kampanje javnog sektora koja od 2017. godine okuplja vodeće stručnjake iz SAD-a, Europe, Latinske Amerike, Indije i Afrike. Projekte ocjenjuje međunarodni žiri sastavljen od voditelja kampanja, političkih konzultanata i akademika prema četiri kriterija: strategija, kreativnost, provedba i rezultati. Ove godine je prijavljeno 52 kampanje iz 20 država.

Hrvatska agencija za političku komunikaciju Atomski marketing osvojila je dvije nagrade na 8. dodjeli prestižne međunarodne nagrade Polaris Awards u Londonu. Nagrade su dodijeljene za dvije izborne kampanje provedene u Splitu i Đakovu tijekom 2025. godine.  Prva nagrađena kampanja je kampanja za Tomislava Šutu na gradonačelničkim izborima u Splitu iz lipnja 2025. godine. Šuta je ostvario pobjedu unatoč anketama, analitičarima i komentatorima koji su predviđali njegov definitivan poraz, a na kraju je pobijedio s razlikom od gotovo 4.000 glasova. Atomski marketing za tu je kampanju nagrađen broncom u kategoriji digitalnog oglašavanja i kreiranja sadržaja.

Druga nagrađena kampanja provedena je za izvanredne izbore za Gradsko vijeće Đakova u studenom 2025., gdje je Atomski marketing osvojio srebro u kategoriji viralnosti digitalnog sadržaja. Kampanja je ostvarena bez ikakvog plaćenog oglašavanja na platformama Meta (Facebook/Instagram) i Google, što je prva takva kampanja na području Europske unije. HDZ je u odnosu na izbore u svibnju osvojio 1.400 glasova više, broj gradskih vijećnika porastao je s 8 na 10, a ostvarena je i prva samostalna većina za HDZ u Đakovu ikad. Kontekst čini pobjedu još značajnijom: gradonačelnik Đakova tada je pobijedio svog protukandidata s tek 9 glasova razlike, a u studenom je ta ista oporba nastupila praktički ujedinjena.

"Ove dvije nagrade potvrđuju ono u što vjerujemo od prvog dana, da se u politici pobjeđuje pametnom strategijom, pozitvnom kampanju i bez straha odgovora na napade protivnika. Đakovo je dokazalo da se može pobijediti bez Mete i Googlea, a Split da ankete ne znače nužno završni rezultat. Ponosni smo što te kampanje sada prepoznaje i međunarodna struka. Ono što me posebno veseli jest da smo ih osvojili za projekte koji su bili teški, gdje je svaki glasač bio bitan i gdje nije bilo mjesta za pogreške. Samo za kontekst, srebro u istoj kategoriji kao i Đakovo dobila je i kampanja Zohrana Mamdamija, novog gradonačelnika New Yorka", rekao je direktor Atomskog marketinga Marijan Palić.

"Svaka od ovih kampanja bila je drugačiji izazov. U Đakovu smo morali pronaći alternativne kanale i izgraditi povjerenje bez oslonca na plaćene algoritme. U Splitu smo radili u uvjetima u kojima su svi vanjski pokazatelji govorili suprotno nego što se zbilja dogodilo na kraju. Ove nagrade znače da smo bili u pravu i da se isplatilo boriti do kraja. Drago nam je što je žiri iz cijelog svijeta prepoznao naše inovacije, što je dokaz da i hrvatski politički stručnjaci mogu na svjetskoj sceni razvijati trendove za političke kampanje", zaključio je strateg i analitičar Atomskog marketinga Karlo Curiš.

Polaris Awards globalna je nagrada za političke kampanje i kampanje javnog sektora koja od 2017. godine okuplja vodeće stručnjake iz SAD-a, Europe, Latinske Amerike, Indije i Afrike. Projekte ocjenjuje međunarodni žiri sastavljen od voditelja kampanja, političkih konzultanata i akademika prema četiri kriterija: strategija, kreativnost, provedba i rezultati. Ove godine je prijavljeno 52 kampanje iz 20 država.

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