FOTO Znate li koji je ovo prometni znak u Kanadi? Za kršenje prijete kazna i kazneni bodovi
Nakon poraza 2:4 od Engleske u Teksasu, hrvatska nogometna reprezentacija iduću će utakmicu igrati protiv Paname u kanadskom Torontu. S obzirom na to da se tamo očekuje i velik broj Hrvatskih navijača, valja upozoriti na jedan prometni znak i pravilo kojeg nema na našim prometnicama.
HOV traka može se koristiti ako se najmanje dvije osobe, uključujući i vozača, nalaze u automobilu, kombiju ili lakom kamionu, komercijalnom kamionu kraćem od 6,5 metara s bruto težinom od 4500 kg ili manje te vozilu koje vuče prikolicu s kombiniranom duljinom vozila i prikolice manjom od 6,5 metara.
Neka vozila mogu koristiti HOV trake u svakom trenutku, bez obzira na broj putnika koje prevoze, uključujući autobuse, licencirane taksije i limuzine za zračne luke, vozila hitnih službi, motocikle i vozila sa zelenim registarskim tablicama.