FOTO Znate li koji je ovo prometni znak u Kanadi? Za kršenje prijete kazna i kazneni bodovi

Nakon poraza 2:4 od Engleske u Teksasu, hrvatska nogometna reprezentacija iduću će utakmicu igrati protiv Paname u kanadskom Torontu. S obzirom na to da se tamo očekuje i velik broj Hrvatskih navijača, valja upozoriti na jedan prometni znak i pravilo kojeg nema na našim prometnicama.
Nakon poraza 2:4 od Engleske u Teksasu, hrvatska nogometna reprezentacija iduću će utakmicu igrati protiv Paname u kanadskom Torontu. S obzirom na to da se tamo očekuje i velik broj Hrvatskih navijača, valja upozoriti na jedan prometni znak i pravilo kojeg nema na našim prometnicama.
Foto: Danijel Lijović
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Na kanadskim autocestama postoje trake za vozila s više putnika (HOV), a važno je znati u kojim ih je situacijama dozvoljeno koristiti.
Na kanadskim autocestama postoje trake za vozila s više putnika (HOV), a važno je znati u kojim ih je situacijama dozvoljeno koristiti.
Foto: Danijel Lijović
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HOV trake mogu koristiti samo vozila koja prevoze dvije ili više osoba te druge specifične vrste vozila, poput licenciranih taksija i motocikala.
HOV trake mogu koristiti samo vozila koja prevoze dvije ili više osoba te druge specifične vrste vozila, poput licenciranih taksija i motocikala.
Foto: Danijel Lijović
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Takve trake, između ostaloga, potiču prevoženje više osoba u jednom vozilu, a samim time i smanjenje štetnih emisija povezanih s prometom. 
Takve trake, između ostaloga, potiču prevoženje više osoba u jednom vozilu, a samim time i smanjenje štetnih emisija povezanih s prometom. 
Foto: Danijel Lijović
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HOV traka može se koristiti ako se najmanje dvije osobe, uključujući i vozača, nalaze u automobilu, kombiju ili lakom kamionu, komercijalnom kamionu kraćem od 6,5 metara s bruto težinom od 4500 kg ili manje te vozilu koje vuče prikolicu s kombiniranom duljinom vozila i prikolice manjom od 6,5 metara.
HOV traka može se koristiti ako se najmanje dvije osobe, uključujući i vozača, nalaze u automobilu, kombiju ili lakom kamionu, komercijalnom kamionu kraćem od 6,5 metara s bruto težinom od 4500 kg ili manje te vozilu koje vuče prikolicu s kombiniranom duljinom vozila i prikolice manjom od 6,5 metara.
Foto: Danijel Lijović
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Neka vozila mogu koristiti HOV trake u svakom trenutku, bez obzira na broj putnika koje prevoze, uključujući autobuse, licencirane taksije i limuzine za zračne luke, vozila hitnih službi, motocikle i vozila sa zelenim registarskim tablicama.
Neka vozila mogu koristiti HOV trake u svakom trenutku, bez obzira na broj putnika koje prevoze, uključujući autobuse, licencirane taksije i limuzine za zračne luke, vozila hitnih službi, motocikle i vozila sa zelenim registarskim tablicama.
Foto: Danijel Lijović
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Nepropisno korištenje HOV trake moglo bi vozača koštati 110 kanadskih dolara te tri kaznena boda.
Nepropisno korištenje HOV trake moglo bi vozača koštati 110 kanadskih dolara te tri kaznena boda.
Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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