Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJAVA SPLITSKE UDRUGE MOST

Nakon objave o sukobu na Žnjanu, stigla druga strana priče 'Sramite se...'

Split: Uručena je donacija "Tona hrane za splitske beskućnike 10"
Miroslav Lelas/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.06.2026.
u 15:39

Iz MoSt-a tvrde da je njezin prikaz događaja nepotpun te da ne odgovara onome što se dogodilo na terenu.

Nakon što je politologinja Jadranka Polović na društvenim mrežama opisala incident kojem je svjedočila na Žnjanu te kritizirala reakciju okupljenih građana, oglasila se splitska udruga MoSt. Polović je navela da je skupina mladića fizički napala jednog muškarca koji je nakon udarca nogom u glavu pao na tlo i izgubio svijest, a posebno ju je šokiralo što mu, prema njezinu viđenju događaja, nitko nije priskočio u pomoć dok to nisu učinile djevojke koje su se zatekle u blizini.

Iz MoSt-a tvrde da je njezin prikaz događaja nepotpun te da ne odgovara onome što se dogodilo na terenu.

Njihovu reakciju prenosimo u cijelosti:

"Sramite se, gospođo Polović, na svemu izrečenom! Poštovane građanke i građani, osjećamo dužnost reagirati na objavu gospođe Jadranke Polović o jučerašnjim zbivanjima na Žnjanu. Prije svega, vrijedi objasniti ime i značaj same akcije, koju je gospođa Polović nazvala: 'eufemističkim pokušajem uljepšavanja i prikrivanja stvarne društvene tragedije – problema beskućništva'. To je akcija u kojoj beskućnici sudjeluju u izradi, a zatim i prodaji artikala sa splitskim grafitima, zbog čega se akcija zove 'Split style by MoSt'.

To nije nikakav pokušaj uljepšavanja problematike beskućništva, dapače. To je akcija u kojoj su beskućnici u prvom planu. Oni kroz ovu akciju razgovaraju s građanima, prodaju artikle koje su svojim vrijednim i predanim radom napravili te prikupljaju donacije solidarnih građana koje im pomažu da naprave važne životne korake. Stoga, smatramo da je izuzetno važno dubinski se informirati prije izricanja potpuno promašenih sudova u javnost.

Mladić kojeg spominjete je vidno pod utjecajem alkohola ili opojnih droga agresivno napadao posjetitelje blizu i dalje od naših štandova. Trenutak sukoba nismo vidjeli, ali prvi u pomoć je priskočio mladić, naš poznanik, koji radi u medicinskoj struci. Mi smo prvi pozvali Hitnu pomoć (imamo i dokaz na telefonu) i tek u tom trenutku su došle cure koje spominjete. Dakle, više ljudi je pomagalo iako je mladić i dalje pokazivao agresivnost prema svima!

Pisati o nečemu na čemu niste bili prisutni od samog početka događanja te na takav način osuđivati te lažno i nepotpuno prikazivati građane Splita i nas, zaista je sramotno! Drago Lelas, predsjednik udruge MoSt." Incident je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.
Ključne riječi
žnjan Split

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

POLARIS AWARDS

Političke kampanje u Splitu i Đakovu nagrađene međunarodnom nagradom: "Pratimo globalne trendove u političkim kampanjama, a to donosi rezultate"

Polaris Awards globalna je nagrada za političke kampanje i kampanje javnog sektora koja od 2017. godine okuplja vodeće stručnjake iz SAD-a, Europe, Latinske Amerike, Indije i Afrike. Projekte ocjenjuje međunarodni žiri sastavljen od voditelja kampanja, političkih konzultanata i akademika prema četiri kriterija: strategija, kreativnost, provedba i rezultati. Ove godine je prijavljeno 52 kampanje iz 20 država.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!