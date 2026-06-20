Nakon objave o sukobu na Žnjanu, stigla druga strana priče 'Sramite se...'

Nakon što je politologinja Jadranka Polović na društvenim mrežama opisala incident kojem je svjedočila na Žnjanu te kritizirala reakciju okupljenih građana, oglasila se splitska udruga MoSt. Polović je navela da je skupina mladića fizički napala jednog muškarca koji je nakon udarca nogom u glavu pao na tlo i izgubio svijest, a posebno ju je šokiralo što mu, prema njezinu viđenju događaja, nitko nije priskočio u pomoć dok to nisu učinile djevojke koje su se zatekle u blizini.

Iz MoSt-a tvrde da je njezin prikaz događaja nepotpun te da ne odgovara onome što se dogodilo na terenu.

Njihovu reakciju prenosimo u cijelosti:

"Sramite se, gospođo Polović, na svemu izrečenom! Poštovane građanke i građani, osjećamo dužnost reagirati na objavu gospođe Jadranke Polović o jučerašnjim zbivanjima na Žnjanu. Prije svega, vrijedi objasniti ime i značaj same akcije, koju je gospođa Polović nazvala: 'eufemističkim pokušajem uljepšavanja i prikrivanja stvarne društvene tragedije – problema beskućništva'. To je akcija u kojoj beskućnici sudjeluju u izradi, a zatim i prodaji artikala sa splitskim grafitima, zbog čega se akcija zove 'Split style by MoSt'.

To nije nikakav pokušaj uljepšavanja problematike beskućništva, dapače. To je akcija u kojoj su beskućnici u prvom planu. Oni kroz ovu akciju razgovaraju s građanima, prodaju artikle koje su svojim vrijednim i predanim radom napravili te prikupljaju donacije solidarnih građana koje im pomažu da naprave važne životne korake. Stoga, smatramo da je izuzetno važno dubinski se informirati prije izricanja potpuno promašenih sudova u javnost.

Mladić kojeg spominjete je vidno pod utjecajem alkohola ili opojnih droga agresivno napadao posjetitelje blizu i dalje od naših štandova. Trenutak sukoba nismo vidjeli, ali prvi u pomoć je priskočio mladić, naš poznanik, koji radi u medicinskoj struci. Mi smo prvi pozvali Hitnu pomoć (imamo i dokaz na telefonu) i tek u tom trenutku su došle cure koje spominjete. Dakle, više ljudi je pomagalo iako je mladić i dalje pokazivao agresivnost prema svima!

Pisati o nečemu na čemu niste bili prisutni od samog početka događanja te na takav način osuđivati te lažno i nepotpuno prikazivati građane Splita i nas, zaista je sramotno! Drago Lelas, predsjednik udruge MoSt." Incident je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.