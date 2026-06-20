Četiri modela za demografsku revitalizaciju Hrvatske, svaki s pet do sedam poticajnih mjera

U povodu izrade prijedloga Zakona o demografskoj obnovi, čije se donošenje očekuje krajem godine, u Zagrebu je održana javna rasprava o modelima demografske revitalizacije na kojoj su sudjelovali članovi Znanstvenog savjeta, dužnosnici, te čelnici lokalne i regionalne samouprave. Naime, Zakon će se temeljiti na četiri modela revitalizacije: mjerama za zaustavljanje iseljavanja, mjerama klasične pronatalitetne politike, mjerama planske, selektivne i gospodarskim potrebama prilagođene imigracije te mjerama za povratak hrvatskog iseljeništva i poticanje naseljavanja depopuliranih područja.

Član Znanstvenog savjeta za demografsku revitalizaciju doc. dr. sc. Stjepan Šterc upozorio je kako su iseljavanje, starenje stanovništva i dugotrajni negativni prirodni prirast među glavnim uzrocima demografskih problema Hrvatske s kojima se Hrvatska suočava desetljećima. Istaknuo je kako su gospodarski razlozi, nesigurnost i potraga za boljim životnim standardom bili među ključnim razlozima odlaska stanovništva, posebno mladih i obrazovanih ljudi. Međutim, naglasio je kako posljednjih godina postoje pokazatelji usporavanja negativnih trendova te da Hrvatska ima priliku, uz sustavne i dugoročne mjere, postupno zaustaviti depopulaciju i stvoriti uvjete za demografsku revitalizaciju.

-Prezentirano je oko 12 različitih mjera koje će se još razrađivati, od financijskih, stambenih, radnih, poreznih, socijalnih, sigurnosnih... kako bi čelnici lokalne i regionalne samouprave mogli vidjeti kako se te mjere uklapaju u njihove sredine jer svaki prostor ima svoje posebnosti. Nakon što ih razmotre, dat će svoje prijedloge. Svaki od četiri modela demografske revitalizacije imat će pet do sedam poticajnih mjera – kazao nam je Šterc.

Naravno, neće sva područja, depopulirana i ona koja to nisu, imati iste poticajne mjere, a i kad se govori o indeksu razvijenosti gradova i općina, i tu, kaže, treba staviti demografski parametar jer ne može biti razvijena općina u kojoj stanovništvo izumire. "Ako nema najvažnijeg čimbenika tog prostora, a to je čovjek, što će nam onda i ceste i mostovi...", dodao je Šterc.

Predsjednik Znanstvenog savjeta, akademik Davor Miličić, naglasio je važnost povezivanja znanosti, državnih institucija i društva u cjelini. -Demografska revitalizacija zahtijeva zajedničko djelovanje i dugoročnu viziju. Znanstveni savjet nastavit će pružati stručnu i znanstvenu potporu kako bi predložene mjere bile utemeljene na dokazima i usmjerene prema stvaranju održive budućnosti Republike Hrvatske - izjavio je akademik Miličić.

Članica Znanstvenog savjeta, akademkinja Vlasta Čepo, istaknula je važnost stvaranja sustavnih uvjeta za povratak hrvatskih iseljenika, s posebnim naglaskom na njihove potomke. -Hrvatsko iseljeništvo predstavlja veliko razvojno i demografsko bogatstvo. Potrebno je stvarati poticajno okruženje koje će omogućiti ne samo povratak naših iseljenika nego i snažnije povezivanje te doseljavanje njihovih potomaka, koji mogu dati značajan doprinos gospodarskom, društvenom i demografskom razvoju Hrvatske - kazala je akademkinja Čepo.

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić naglasio je kako je demografski oporavak jedno od ključnih strateških pitanja Republike Hrvatske te istaknuo da je riječ o izazovu koji nadilazi jedan resor i zahtijeva zajedničko djelovanje svih institucija, od državne i lokalne razine do akademske zajednice i društvenih dionika. - U ovom prevažnom procesu potrebno je više mudrosti, hrabrosti i vjere u vlastiti narod kojem želimo osigurati budućnost u brojnoj djeci, a time i još brojnijim obiteljima. Demografski oporavak nije pitanje samo jednog ministarstva, nego zajednička zadaća svih institucija i cijelog društva - izjavio je ministar.

Među sudionicima javne rasprave bio je i predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić. Frka-Petešić je kazao kako Hrvatska posljednjih godina ulaže značajne napore u područje demografske revitalizacije te je posebno pohvalio inicijativu Ministarstva demografije za izradu krovnog Zakona o demografskoj obnovi.

- Demografski izazovi ne mogu se rješavati parcijalno, već zahtijevaju koordinirano djelovanje svih institucija i dugoročnu strategiju. Upravo zato donošenje krovnog Zakona o demografskoj obnovi predstavlja važan korak prema stvaranju održive i predvidive demografske politike - drži Frka-Petešić.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić i član Znanstvenog savjeta kazao je kako će akademska zajednica aktivno sudjelovati u oblikovanju dugoročnih rješenja za demografsku revitalizaciju Hrvatske. -Demografska obnova pitanje je budućnosti hrvatskog društva i upravo zato znanost mora biti jedan od ključnih oslonaca u kreiranju održivih i provedivih politika - poručio je, među ostalim, Lakušić.

Sudionici su tijekom rasprave razmotrili mjere za revitalizaciju zemlje, a govorilo se i o usklađivanju migracijskih politika s gospodarskim i sigurnosnim interesima Republike Hrvatske. Zaključeno je kako će prijedlozi i preporuke, pogotovo od čelnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, izneseni tijekom javne rasprave, predstavljati važan doprinos izradi konačnog prijedloga Zakona o demografskoj obnovi, kojim se želi osigurati dugoročna demografska, gospodarska i društvena održivost Hrvatske, navodi u priopćenju Ministarstvo demografije.