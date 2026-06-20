Prije sedam godina primijetio je detalj u hodniku Vjesnika: 'Razrogačio sam oči'

Vanja Radovanović, predsjednik udruge Mapiranje kvarta, koja je izrasla iz projekta Mapiranje Trešnjevke, prije sedam godina je vodio obilazak zgrade Vjesnika, kada je s grupom posjetitelja imao priliku proći kroz njezine hodnike i popeti se do vrha nebodera.Kaže da se već tada vidjelo da zgradi nedostaje ozbiljnija briga. Hodnici su bili prašnjavi i neuredni, ali, dodaje, nije imao osjećaj da se nalazi u potpuno napuštenom prostoru. "Vidjelo se da zgrada pati od nedostatka brige", rekao je Radovanović.Jedan prizor s tog obilaska danas mu se čini gotovo nevjerojatnim. Riječ je o fotografiji zidnog sata iz jednog od hodnika Vjesnika, snimljenoj sasvim slučajno. Kazaljke su pokazivale 11:05, isto vrijeme u kojem je 17. studenoga, u kasnim večernjim satima, izbio požar koji je progutao neboder.

"Kada sam to vidio, zbilja sam razrogačio oči", rekao je Radovanović novinaru Jutarnjeg lista Antonu Tipuri.

"Zagreb je rušenjem Vjesnika izgubio jedan od svojih simbola. Ta stakla i odrazi činili su ga prepoznatljivim iz gotovo svakog dijela grada. Bilo je dovoljno pogledati prema njemu i odmah ste znali da je to Vjesnik. Nije to bio neki bezlični neboder, nego veliko ogledalo grada", rekao je Radovanović.