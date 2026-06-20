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STANJE NA CESTAMA

HAK upozorava: Ogromne kolone prema Jadranu, promet usporen na više dionica

Foto: HAK
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
20.06.2026.
u 16:45

Na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Bosiljevo II u smjeru mora promet se na pojedinim dionicama odvija usporeno u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje.

Početak vikenda donio je pojačan promet prema Jadranu, a vozači diljem Hrvatske suočavaju se s kolonama i usporenom vožnjom na glavnim prometnicama prema moru.

Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), povećana gustoća prometa zabilježena je na autocestama A1 Zagreb – Ploče – Karamatići i A6 Rijeka – Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima.

Na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Bosiljevo II u smjeru mora promet se na pojedinim dionicama odvija usporeno u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. Dodatne poteškoće stvara i kvar osobnog vozila u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, zbog čega se promet odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Gužve su izražene i na području Kvarnera. Na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća stvorila se kolona duga oko dva kilometra, dok je prema Crikvenici preporučeno korištenje izlaza Hreljin. Povećana gustoća prometa bilježi se i na izlazu s čvora Učka prema Istri. 

Problema ima i na Krčkom mostu, gdje se između čvora Križišće i Omišlja u smjeru otoka vozi usporeno zbog velikog broja vozila. HAK poziva vozače da prije polaska provjere stanje na cestama te prilagode vožnju uvjetima na prometnicama.

Ključne riječi
hrvatske ceste HAK

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