Građani ostali zgroženi: Slovenac se samozadovoljavao na otvorenom balkonu, policija mu pronašla kokain

Slovenski državljanin kažnjen je s 866 eura nakon što ga je zadarska policija zatekla zbog neprimjerenog ponašanja na balkonu stana na području Voštarnice. Kako je priopćila PU zadarska, policija je u četvrtak oko 20.50 sati zaprimila dojavu da se muškarac na otvorenom balkonu, vidljivom prolaznicima i građanima, samozadovoljava te svojim ponašanjem vrijeđa moralne osjećaje građana.

Policijski službenici ubrzo su pronašli 53-godišnjeg državljanina Slovenije koji se dovodi u vezu s prijavljenim događajem. Tijekom postupanja kod njega je pronađena i manja količina kokaina koja mu je oduzeta.

Muškarac je uhićen i priveden u policijske prostorije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Potom je, uz optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira te prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Sud ga je nakon saslušanja proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 866 eura.