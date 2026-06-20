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KAŽJNEN SA 866 EURA

Građani ostali zgroženi: Slovenac se samozadovoljavao na otvorenom balkonu, policija mu pronašla kokain

Zadar: Pomorska policija održava red na moru i kažnjava pomorske prijestupnike
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
20.06.2026.
u 18:48

Kako je priopćila PU zadarska, policija je u četvrtak oko 20.50 sati zaprimila dojavu da se muškarac na otvorenom balkonu, vidljivom prolaznicima i građanima, samozadovoljava te svojim ponašanjem vrijeđa moralne osjećaje građana.

Slovenski državljanin kažnjen je s 866 eura nakon što ga je zadarska policija zatekla zbog neprimjerenog ponašanja na balkonu stana na području Voštarnice. Kako je priopćila PU zadarska, policija je u četvrtak oko 20.50 sati zaprimila dojavu da se muškarac na otvorenom balkonu, vidljivom prolaznicima i građanima, samozadovoljava te svojim ponašanjem vrijeđa moralne osjećaje građana.

Policijski službenici ubrzo su pronašli 53-godišnjeg državljanina Slovenije koji se dovodi u vezu s prijavljenim događajem. Tijekom postupanja kod njega je pronađena i manja količina kokaina koja mu je oduzeta.

Muškarac je uhićen i priveden u policijske prostorije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Potom je, uz optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira te prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Sud ga je nakon saslušanja proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 866 eura.
Ključne riječi
Zadar pu zadarska slovenac

Komentara 1

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SE
Serđo23
18:56 20.06.2026.

Sada Slovenci uživaju na moru jer ih nitko ne pita koliko Kruha ,piva I koke nose sa sobom !Kao doma se osjećaju !

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