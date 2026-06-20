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TEŠKA PROMETNA NESREĆA

Jedna osoba smrtno stradala, dvije ozlijeđene u prometnoj nesreći u Istri

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija
VL
Autor
Daniele Sponza/Hina
20.06.2026.
u 16:02

Prema zasad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila nešto prije podneva i u njoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Jedna je osoba smrtno stradala dok su dvije ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu dogodila na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike, nedaleko Pule, izvijestila je istarska policija. 

Prema zasad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila nešto prije podneva i u njoj su sudjelovala dva osobna vozila.  U nesreći su tri osobe ozlijeđene te su prevezene u pulsku Opću bolnicu gdje je naknadno preminula jedna ženska osoba. Okolnosti nesreće se još utvrđuju.
Ključne riječi
Istra prometna nesreća

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