Nevin proveo 15 godina u zatvoru. Sad od države dobio odštetu od 2,5 milijuna eura

Španjolski Vrhovni sud presudio je da Ahmedu Tommouhiju (75), državljaninu Maroka koji je nevin proveo 15 godina u zatvoru zbog silovanja koja nije počinio, mora biti isplaćena odšteta od 2,5 milijuna eura, piše Reuters .

Tommouhi je početkom 1990-ih stigao u Španjolsku u potrazi za boljim životom, no 1991. godine osuđen je za dva silovanja i jednu pljačku počinjene u Kataloniji. Ukupno je bio osuđen na 24 godine zatvora, iako je godinama tvrdio da je nevin. Nakon dugotrajne pravne borbe i novih dokaza, uključujući biološka vještačenja koja su pokazala da nije počinitelj te svjedočenje jedne od žrtava koja je potvrdila da Tommouhi nije njezin napadač, prošlog je prosinca oslobođen posljednje optužbe.

"Pravosudni sustav uništio mi je život. Novac mi neće vratiti zdravlje ni mladost. Ukrali su mi 36 godina života - rekao je Tommouhi novinarima nakon odluke suda." Vrhovni sud poništio je raniju odluku Nacionalnog suda koji mu je odbio isplatiti odštetu, uz obrazloženje da tijekom prvotnog postupka nije bilo pogrešaka. Najviši sud sada je zaključio da je Tommouhi bio žrtva "nedvojbene i ozbiljne pravosudne pogreške".

U obrazloženju presude navodi se kako sud koji ga je osudio nije uzeo u obzir ključne biološke dokaze koji su upućivali da počinitelj silovanja nije bio Tommouhi.