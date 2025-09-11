Hrvati otkrili savjete kod kupnje prvog automobila: 'Nemoj kupit ovaj, uzmi neki normalni'

Kupovina prvog automobila je važan trenutak u životu, no uz to dolazi i odgovornost za njegovu brigu i održavanje. Tako je jedan korisnik Reddita iz Hrvatske pitao druge koji bi savjet dali mlađem sebi kad ste kupili prvi automobil. - U smislu savjeti da auto traje što duže. Moj prvi i osnovni savjet: NE DAJ NIKOME DA VOZI TVOJ AUTO. Ako ga slupaš ti, slupao si ga ti, a kad ga slupa netko drugi - bit će ti teže, barem je meni bilo tako. I štedi kočnice, koči motorom što češće - stajalo je u objavi.

Neki su u odgovorima pisali kako treba kupiti samo benzinca te da se ne kupuju dizeli. Bilo je i spominjanja određenih marki, no tu je pitanje u kakvom je automobil bio stanju kod kupnje i kako se o njemu brinuo prošli vlasnik. Jedan mu je korisnih odgovorio da ide 'Odmah na 'japanca''.

Bilo je tu i financijskih savjeta koje bi dali mlađem sebi. Tako se navodi da se ne diže kredit za prvi automobil već da se 'skupi lova' i onda ide u kupnju. Neki su pisali kako treba uložiti veće novce kod kupnje rabljenog automobila kako bi se zamijenili svi potrebni dijelovi.

Pročitajte neke od odgovora: 'Ne kupuj hrđavu 159tku iz uvoza', 'Ne kupuj Yugo da se naučiš voziti na njemu. Kupi odmah normalni auto', 'Ne diži kredit za prvi auto, skupi lovu i kupi ga', 'Ne kupuj dizela', 'Mijenjaj ulje svakih 10k km. Ne razgrči snijeg u dvorištu "driftanjem" dok su lanci gore', 'Odmah na 'japanca'', 'Rekla je meni moja pokojna baba:"Sinko,auto i žena se ne posuđuje nikome pa ni rođenom bratu!"-i ja se toga držim', 'Ja bih radije trošio kočnice nego šaltao 3 brzine svaki semafor. Jeftinije su kočnice. Ali ako si mislio općenito na laganiju vožnju s predviđanjem situacija onda da', 'Gledaj sigurnost auta, većina ljudi prvo razbije', 'Ne kupuj stari auto', 'Najveća vrijednost automobila treba biti najviše šest puta veća od osnovne plaće koje dobiješ… i nikada ne uzimaj kredit od banke za automobil', 'Kupi auto od 1000 eura, i uloži barem 700, 800 , odmah, mali, veliki servis, svjećice, kočnice , diskovi, amortizeri nosači motora , gume nove, vodena pumpa, sve sijalice nove... da mehanički bude sve što se vremenom mijenja odmah novo', 'Jedini savjet koji bih si dao: servisiraj si sam auto jer svaki majstor je fušer, pa tako i automehaničar. Ponovilo mi se i dokazalo hrpetinu puta da kad dam nekom da odradi na autu posao, kasnije se pokajem jer bude loše odrađeno I još k tome skupo. Jedino mi špur rade drugi. Jer eto nemam špur postav u garaži. Možda savjet 2: kad zamijeniš diskove i pločice, pravilno ih upogoni/zapeci (bedding in) prije duljeg korištenja da kasnije ne škripe'.