Kako se Hrvati nose s poskupljenjem: 'Odjavio sam HRT, kupujem hranu u Sloveniji, a sve ostalo online'

Poskupljenje koje posljednjih godina neumorno pritišće građane potaknulo je raspravu na Redditu pod naslovom "Kako se nositi s ludilom inflacije?". Autor objave pitao je ljude na koje načine pokušavaju preživjeti u novim okolnostima, što su spremni žrtvovati i jesu li se možda okrenuli alternativnim rješenjima poput vrtlarstva ili kupnje putem interneta.

Odgovori su otkrili koliko su ljudi kreativni, ali i očajni dok pokušavaju balansirati kućne budžete. "Smanjio sam svoju godišnju dozu Hrvatske. Manje vremena provodim doma, više izvan zemlje. Super za novčanik, toplo preporučujem!", napisao je jedan korisnik, naglašavajući da mu je boravak u inozemstvu postao isplativiji od života u Hrvatskoj.

Drugi komentari bili su puno mračniji. "Odrekao sam se života", napisao je kratko jedan forumaš. Neki su se odlučili na vrlo konkretne poteze: "Štedim novce ispod madraca i čekam da pojeftine stanovi", kaže jedan. Drugi dodaje: "Hranu kupujem isključivo u Sloveniji. Stavio sam solarne ploče na krov, nisam vjerovao u početku, ali ima razlike u računu. HRT sam odjavio."

I dok neki rješenje vide u vlastitim štednim ili energetski neovisnim potezima, dio ljudi potpuno je izgubio vjeru: "Iskreno? Rješenje vidim jedino u odlasku odavde." Jedna od najčešćih strategija je prekogranična kupovina. "Pošto većina budžeta ide na hranu, hranu kupujemo u SLO", stoji u jednom komentaru. Drugi navodi: "Apsolutno sve (osim hrane) kupujem online… Hranu u Italiji."

Za mnoge spas predstavljaju akcije. "Gledaj akcije, ako si blizu neke granice odi tamo i provjeri cijene. Kod nas pali kad nađemo nešto na akciji, kupimo malo veću količinu. Primjer vrhnje za kuhanje, wc papir, omekšivači, deterdženti, recimo neke konzerve kukuruza ili kiseli krastavci. U biti sve neke stvari koje ti mogu duže ostati u kućanstvu." Na kraju, možda najzreliji savjet stigao je od korisnika koji kaže: "Jednostavno shvatiš kako ti 90% stvari uopće nije potrebno, ostatak ih napraviš i nabaviš sam, onoliko koliko imaš potrošiš na osnovno."