Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Kako se Hrvati nose s poskupljenjem: 'Odjavio sam HRT, kupujem hranu u Sloveniji, a sve ostalo online'

Vlada odgodila donošenje odluke o zamrzavanju cijena
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
11.09.2025.
u 13:34

Za mnoge spas predstavljaju akcije: "Gledaj akcije, ako si blizu neke granice odi tamo i provjeri cijene. Kod nas pali kad nađemo nešto na akciji, kupimo malo veću količinu."

Poskupljenje koje posljednjih godina neumorno pritišće građane potaknulo je raspravu na Redditu pod naslovom "Kako se nositi s ludilom inflacije?". Autor objave pitao je ljude na koje načine pokušavaju preživjeti u novim okolnostima, što su spremni žrtvovati i jesu li se možda okrenuli alternativnim rješenjima poput vrtlarstva ili kupnje putem interneta.

Odgovori su otkrili koliko su ljudi kreativni, ali i očajni dok pokušavaju balansirati kućne budžete. "Smanjio sam svoju godišnju dozu Hrvatske. Manje vremena provodim doma, više izvan zemlje. Super za novčanik, toplo preporučujem!", napisao je jedan korisnik, naglašavajući da mu je boravak u inozemstvu postao isplativiji od života u Hrvatskoj.

Drugi komentari bili su puno mračniji. "Odrekao sam se života", napisao je kratko jedan forumaš. Neki su se odlučili na vrlo konkretne poteze: "Štedim novce ispod madraca i čekam da pojeftine stanovi", kaže jedan. Drugi dodaje: "Hranu kupujem isključivo u Sloveniji. Stavio sam solarne ploče na krov, nisam vjerovao u početku, ali ima razlike u računu. HRT sam odjavio."

I dok neki rješenje vide u vlastitim štednim ili energetski neovisnim potezima, dio ljudi potpuno je izgubio vjeru: "Iskreno? Rješenje vidim jedino u odlasku odavde." Jedna od najčešćih strategija je prekogranična kupovina. "Pošto većina budžeta ide na hranu, hranu kupujemo u SLO", stoji u jednom komentaru. Drugi navodi: "Apsolutno sve (osim hrane) kupujem online… Hranu u Italiji."

kako se nositi s ludilom inflacije?
byu/Gullible_Gate_7718 incroatia

Za mnoge spas predstavljaju akcije. "Gledaj akcije, ako si blizu neke granice odi tamo i provjeri cijene. Kod nas pali kad nađemo nešto na akciji, kupimo malo veću količinu. Primjer vrhnje za kuhanje, wc papir, omekšivači, deterdženti, recimo neke konzerve kukuruza ili kiseli krastavci. U biti sve neke stvari koje ti mogu duže ostati u kućanstvu." Na kraju, možda najzreliji savjet stigao je od korisnika koji kaže: "Jednostavno shvatiš kako ti 90% stvari uopće nije potrebno, ostatak ih napraviš i nabaviš sam, onoliko koliko imaš potrošiš na osnovno."

Ključne riječi
inflacija reddit

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
13:59 11.09.2025.

Jednom riječju, članak nije afirmativan po RH... Skupoća, ljudi gladni, odlaze u inozemstvo.... ( nitko ne kupuje nova vozila, ne ide se na ljetovanje/zimovanje, ne čeka se novi iphone 17, ne putuje se....)

CR
crocro
13:52 11.09.2025.

Ja nisam do sada znao da je moguće odjaviti HRT. Kako je to moguće, po kojoj formuli, po kakvom postupku, nigdje niti riječi. Jer čuo sam da je odjavljivanje s HRT-a nemoguće. Zato molim odgovor tko zna proceduru?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još