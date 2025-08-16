Naši Portali
NIJE SUDJELOVAO?

Hrvat uhićen na prosvjedima u Srbiji stigao u Hrvatsku: Vratio se s novčanom kaznom i zabranom ulaska

Beograd: Sukob građana i studenata s policijom tijekom prosvijeda
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
Autor
Sandra Veljković
16.08.2025.
u 12:19

- Sam hrvatski državljanin navodi da nije sudjelovao u prosvjedima, već da je bio legitimiran i uhićen izvan njih - ističu iz MVEP-a.

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova potvrdili su da je hrvatski državljanin B.H. (23) sinoć iz Republike Srbije prešao u Republiku Hrvatsku. Njega je jučer ujutro u Srbiji privela policija zbog sukoba s policijom, što je medijima otkrio tamošnji ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić i tabloid Informer, koji je sinoć naveo i puno ime hrvatskog državljanina.

Iz hrvatskog MVEP-a kažu kako je hrvatskom državljaninu prethodno u Republici Srbiji izrečena novčana kazna te zabrana ulaska na godinu dana. - Sam hrvatski državljanin navodi da nije sudjelovao u prosvjedima, već da je bio legitimiran i uhićen izvan njih - ističu iz MVEP-a.


Ponavljaju da se prije bilo kojeg puta informiraju o preporukama za putovanja koje su dostupne i na njihovim web stranicama. Tako preporuke za Srbiju savjetuju građanima da odgode sva putovanja koja nisu nužna.  - MVEP i Veleposlanstvo RH u Beogradu će nastaviti pratiti situaciju te će, u suradnji s nadležnim institucijama, poduzimati sve potrebne radnje u zaštiti interesa i sigurnosti hrvatskih državljana - ističu iz MVEP-a.
prosvjedi u srbiji

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Scuderia
Scuderia
12:49 16.08.2025.

Ima dovoljno Srba da se bore za vlastita prava i slobode. Ne trebamo i mi sudjelovati u tome. Samo im činimo štetu jer se onda vlast vadi na "međunarodni" element.

FO
fouche541
13:25 16.08.2025.

A što je tražio u srbiji?

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
13:29 16.08.2025.

Kaj si ga nisu zadržali?!

