Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
BREAKING
UŽIVO Trump zapljeskao Putinu na pisti pa ga srdačno pozdravio. Povijesni susret mogao bi potrajati 6-7 sati
Cijeli svijet prati Putinov let: Upravo stiže na povijesni susret s Trumpom
Tajna Aljaske: "Najruskija" američka savezna država
Trump i Putin kroje novi svjetski poredak: Povijesni susret na Aljasci bez stare Europe
Poslušaj
Prijavi grešku
DAN NAKON NASILJA

Počeli novi prosvjedi u Srbiji: Dio građana traži smjenu zapovjednika policije

Beograd: Sukob građana i studenata s policijom tijekom prosvijeda
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
15.08.2025.
u 21:19

Beograd, Novi Sad i drugi veći gradovi Srbije pripremaju se za nove prosvjede nakon jučerašnjih sukoba policije s prosvjednicima.

U Srbiji se i danas održavaju prosvjedi. Tijekom jučerašnjih prosvjeda došlo je do nasilja, a policija je u nekoliko gradova koristila suzavac. U Novom Sadu prosvjednici su demolirali prostorije Srpske napredne stranke (SNS). Na ulicama su se pojavili i maskirani pristaše SNS-a i Aleksandra Vučića, naoružani palicama i pirotehnikom, što je dovelo do napada na prosvjednike i sukoba s policijom. U incidentu u Novom Sadu, muškarac, kasnije identificiran kao vojnik, ispalio je hitce u zrak tvrdeći da mu je život ugrožen zbog prosvjednika protiv Vučićevog režima.

20:45 – U Nišu je počeo prosvjed “Nismo vreće za udaranje”. Blokirana je ulica Nikole Pašića, a jedinica policije čuva Skupštinu grada.

20:35 – Pristaše Srpske napredne stranke provociraju građane kod Glavnog stožera u Beogradu, gađajući ih laserima javlja  Nova.rs.

20:25 – U Novom Beogradu građani se okupljaju kod Općine, promet nije zaustavljen. Najavljivano je da bi mogli prijeći most ili otići do prostorija SNS-a. Okupljeni su izražavali uznemirenost zbog prisutnosti oklopnih vozila, ali odlučni su održati skup. Također se okupljaju kod Vlade Srbije, blokiran je promet na Nemanjinoj i Kneza Miloša, prisutna je policija u civilu, obavještava N1 Srbija.

20:10 – Počeo je prosvjed u Novom Sadu. Beogradski i novosadski motoristi zajedno su se okupili ispred Policijske uprave u znak solidarnosti s pretučenim motoristom, poručujući da se radi o borbi za pravdu. Prosvjed je počeo i u Valjevu, građani su se uputili prema policijskoj upravi gdje su još uhićeni s prethodnih prosvjeda. Svjedočenja govore o prekomjernom policijskom nasilju.

20:00 – Narodni pokret Srbije traži smjenu zapovjednika Marka Krička zbog zlostavljanja građana. Povjerenik Vijeća Europe Michael O’Flaherty osudio je nerazmjernu policijsku silu u Valjevu. U Novi Sad stigao policijski autobus iz Beograda. Pokret Kreni-Promeni objavio je imena policajaca koji su tukli građane, uključujući i djecu, javlja Nova.rs.

18:00 – Objavljene su snimke brutalnog postupanja policije u Valjevu: prolaznike i ljude iz kafića tukli su palicama.

Ključne riječi
Srbija prosvjedi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još