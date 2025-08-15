Počeli novi prosvjedi u Srbiji: Dio građana traži smjenu zapovjednika policije

U Srbiji se i danas održavaju prosvjedi. Tijekom jučerašnjih prosvjeda došlo je do nasilja, a policija je u nekoliko gradova koristila suzavac. U Novom Sadu prosvjednici su demolirali prostorije Srpske napredne stranke (SNS). Na ulicama su se pojavili i maskirani pristaše SNS-a i Aleksandra Vučića, naoružani palicama i pirotehnikom, što je dovelo do napada na prosvjednike i sukoba s policijom. U incidentu u Novom Sadu, muškarac, kasnije identificiran kao vojnik, ispalio je hitce u zrak tvrdeći da mu je život ugrožen zbog prosvjednika protiv Vučićevog režima.

20:45 – U Nišu je počeo prosvjed “Nismo vreće za udaranje”. Blokirana je ulica Nikole Pašića, a jedinica policije čuva Skupštinu grada.

Počeo je protest "Nismo vreće za udaranje" u Nišu. Blokirana je ulica Nikole Pašića. Kordon policije čuva zgradu gradske Skupštine.



🎥 @tamaratamara pic.twitter.com/23E8Xk3rkU — Južne vesti (@juznevesti) August 15, 2025

20:35 – Pristaše Srpske napredne stranke provociraju građane kod Glavnog stožera u Beogradu, gađajući ih laserima javlja Nova.rs.

20:25 – U Novom Beogradu građani se okupljaju kod Općine, promet nije zaustavljen. Najavljivano je da bi mogli prijeći most ili otići do prostorija SNS-a. Okupljeni su izražavali uznemirenost zbog prisutnosti oklopnih vozila, ali odlučni su održati skup. Također se okupljaju kod Vlade Srbije, blokiran je promet na Nemanjinoj i Kneza Miloša, prisutna je policija u civilu, obavještava N1 Srbija.

20:10 – Počeo je prosvjed u Novom Sadu. Beogradski i novosadski motoristi zajedno su se okupili ispred Policijske uprave u znak solidarnosti s pretučenim motoristom, poručujući da se radi o borbi za pravdu. Prosvjed je počeo i u Valjevu, građani su se uputili prema policijskoj upravi gdje su još uhićeni s prethodnih prosvjeda. Svjedočenja govore o prekomjernom policijskom nasilju.

UŽIVO Protest u Novom Sadu: "Ovo su naše ulice, naš grad" https://t.co/isTvagJecw — Radio 021 (@Radio021) August 15, 2025

20:00 – Narodni pokret Srbije traži smjenu zapovjednika Marka Krička zbog zlostavljanja građana. Povjerenik Vijeća Europe Michael O’Flaherty osudio je nerazmjernu policijsku silu u Valjevu. U Novi Sad stigao policijski autobus iz Beograda. Pokret Kreni-Promeni objavio je imena policajaca koji su tukli građane, uključujući i djecu, javlja Nova.rs.

18:00 – Objavljene su snimke brutalnog postupanja policije u Valjevu: prolaznike i ljude iz kafića tukli su palicama.