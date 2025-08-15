Naši Portali
NA PROSVJEDIMA

Je li Hrvat uhićen u Srbiji? Tako tvrdi Dačić, pitali smo Veleposlanstvo i Ministarstvo: Ne znamo ništa o tome

Beograd: Sukob građana i studenata s policijom tijekom prosvijeda
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
1/26
Autor
Sandra Veljković
15.08.2025.
u 12:49

- Ne možemo komentirati slučaj prije no što se utvrde činjenice okolnosti kao i je li do samog uhićenja i došlo - kažu iz MVEP-a

Hrvatska ne zna ništa o uhićenju hrvatskog državljanina o kojem je govorio tamošnji ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić. O tome se jedino zna preko medijske objave potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića, a potom i preko informacije objavljene na Informeru, mediju bliskom tamošnjoj vlasti. U Hrvatskoj za sad ne postoje nikakva dodatna saznanja o toj temi. Dačić je rekao da je u sukobima između građana i policije u više gradova u Srbiji uhićeno je ljudi, među kojima i jedan državljanin Hrvatske, identificiran kao B. H. (23).

- Među uhićenima je i jedan hrvatski državljanin, koji je napao srpsku policiju. Što će ovdje napadati našu policiju? Toliko o tome da ovi prosvjedi nemaju veze sa stranim faktorom - kazao je Dačić.

No ta osoba za sad nije zatražila pomoć hrvatskog veleposlanstva u Beogradu, niti je o tom incidentu, što Beograd očito politizira u široj agendi, obaviještena Hrvatska. O uhićenju, za sad, govori samo Dačić.

- Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao niti Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji, nije službeno obaviješteno o navodnom sinoćnjem uhićenju hrvatskog državljanina u Republici Srbiji koji je sudjelovao u prosvjedima. Stoga, ne možemo komentirati slučaj prije no što se utvrde činjenice okolnosti kao i je li do samog uhićenja i došlo - kažu iz MVEP-a.

Moguće je da je - ako se uhićenje zaista i dogodilo - riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i srbijansko. U Srbiji gotovo svi Srbi porijeklom iz Hrvatske imaju dvojno državljanstvo. Kad je riječ o osobama s dvojnim državljanstvom u toj zemlji, njih je gotovo 400.000. Najviše je onih koji uz državljanstvo Srbije imaju i Hrvatsku, ali i BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Švicarske, Slovenije i SAD-a.

Avatar HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
13:12 15.08.2025.

Bilo bi lijepo da se oni koji vole Srbiju, a etnički su Srbi, odreknu hrvatskog državljanstva. No problem je i što mnogi Vučićevi radikaurčići i krimosi imaju RH putovnicu i koriste se njom i za ovakve Vučićeve scenarije

HE
Herceg56
13:42 15.08.2025.

Branko Horvat,pa bolje je da tamo i ostane,takvi nama netrebaju! Če-ge-vara ili Moša Pijade!

KR
Kružić
13:49 15.08.2025.

Djeca reintegriranih koji ne vole Hrvatsku ali vole njene slobode, novce i dokumente, jer su sa srbijanskim zemlja trećeg svijeta

